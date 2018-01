Britanska kraljica: "Krona bi mi lahko zlomila vrat"

Elizabeta II. je spregovorila o "okornosti" svoje krone

12. januar 2018 ob 09:48

Na prvi pogled se morda zdi, da je nošnja kraljeve krone glamurozna, a preprosta naloga. Vendar se britanska kraljica s tem ne strinja.

Elizabeta II. je v dokumentarcu, v katerem ob 65. obletnici obuja spomine na svoje kronanje, kraljevo krono opisala kot "zelo okorno".

O kronanju in nošnji kraljevega nakita se je pogovorila s strokovnjakom za kronske dragulje, Alastairjem Bruceom, in med pogovorom dodala: "Krona je zelo težka, težava pa je tudi v tem, da pogosto pozabim, da so diamanti v resnici le kamni, kar pomeni, da niso lahki."

Vendar to še ni vse. Krona, ki je visoka 31,5 centimetrov in tehta nekaj več kot kilogram, kraljico ovira tudi pri gibanju. Med govorom ne more premakniti glave in pogledati na list z govorom, temveč je zaradi teže, ki jo nosi na glavi, list prisiljena primakniti bliže očem. "Če bi pogledala navzdol, bi si gotovo zlomila vrat pa tudi krona bi mi padla z glave," je še povedala za britansko televizijo BBC.

Elizabeta II. pa seveda ni prva, ki mora po svoji dolžnosti nositi težo omenjenega kosa kraljevega nakita. Krono je nosilo že več rodov vladarjev. Po smrti kraljičinega očeta je bilo treba krono prilagoditi njeni glavi. Takrat 27-letni kraljici velikost krone namreč ni ustrezala, zato so jo zmanjšali.

Težave na kronanju

Kljub vsem težavam, ki ji jih je krona povzročila na prvem kronanju in tudi v nadaljnjem vladanju, pa je kraljica ponosna, da jo lahko nosi. Nanjo sta namreč pripeta tudi dva bisera, ki sta pripadala kraljici Mariji Škotski. Vendar se kraljica zaveda, da so biseri izvorno del živih bitij in dodaja, da jo včasih žalosti, da so žalostni in osamljeni pripeti na njeni kroni.

V dokumentarcu je kraljica razkrila še številne podrobnosti prvega kronanja, ki javnosti prej niso bile znane. Kronanje sta namreč spremljala smeh in nagajiva igra otrok. Nagajala ji je tudi slovesna oprava, ki se je nenehno zatikala v preprogo. Mlada kraljica je med obredom mizo, na kateri je počivala krona, potegnila bliže k sebi, čeprav to običajno ni dovoljeno. Šaljivo je dodala: "No, saj je krona moja."

Bruce pa dodaja, da je kraljica svojo navihanost ohranila vse do danes.

