Poudarki 5,9-litrski V12 razvije skoraj 600 "konjev"

Izdelali bodo le 210 primerkov

Britanska športna limuzina za 210 izbrancev

Aston Martin rapide AMR

13. junij 2018 ob 07:03

Gaydon - MMC RTV SLO

Aston Martinov športni oddelek se je lotil hišne limuzine rapide in ustvaril zverino, ki se lahko meri z mercedesom-AMG S 63.

Pri Aston Martinu je v zadnjem času zelo živahno. Pred kratkim so predstavili novi vantage, obenem pa razvijajo tudi modela DBS superleggera in električno različico rapida. Prav ta limuzina bo konec letošnjega leta dobila tudi športno izvedbo, imenovano rapide AMR. Šlo bo za na 210 primerkov omejeno serijo, ki bo nastala v športnem oddelku Aston Martin Racing.

Sodeč po oznaki bi lahko sklepali, da gre za podobno rešitev, kot so jo ubrali pri modelu DB11 AMR, a bi se zmotili. DB11 AMR bo namreč nadomestil model DB11, medtem kot gre pri rapidu AMR za posebno omejeno serijo osnovnega modela.

Športni limuzini so namenili nadgrajeno vzmetenje, ki so ga razvili s preizkušanjem na Nürburgringu. Poleg tega so zanjo izbrali 21-palčna kovana platišča iz lahke litine, pnevmatike Michelin Super Sport ter izboljšan zavorni sistem, ki se na prednji premi pohvali s 40-centimetrskimi koluti.

Bolj aerodinamičen

Poleg tega je rapide AMR podedoval tudi volanski obroč iz ekskluzivnega modela one-77 ter aerodinamične dodatke. Za boljši oprijem so zasnovali nov spojler na spodnjem delu sprednjega odbijača, dodatne pragove, zadnji usmerjevalnik zraka ter majhen zadnji spojler, pri čemer so vsi deli izdelani iz ogljikovih vlaken. Sprednja maska je na las podobna tisti od dirkalnika vantage AMR pro.

Za pogon skrbi enak 5,9-litrski atmosferski motor V12 kot poganja "osnovni" model, ki pa je za športno različico pridobil nekaj moči in namesto 411 razvije 432 kilovatov (588 namesto 559 KM). Kljub dodatni moči pospešek od 0 do 100 kilometrov ostaja enak kot pri osnovnem modelu in znaša 4,4 sekunde.

Martin Macarol