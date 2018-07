Britanskega princa Louisa krstili brez navzočnosti kraljice

Mali princ ima kar šest boter in botrov

9. julij 2018 ob 21:19

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska kraljeva družina se je zbrala ob krstu princa Louisa, najmlajšega otroka princa Williama in vojvodinje Cambriške. Kraljica Elizabeta II. se z možem princem Filipom zasebnega obreda ni udeležila.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da sta 92-letna kraljica Elizabeta II. in 97-letni princ Filip že pred časom sporočila, da se krsta, ki je potekal v kraljevski kapelici palače St. James, ne bosta mogla udeležiti. Kot poroča BBC, odsotnost ni povezana s kakršnimi koli zdravstvenimi razlogi.

Krst princa Louisa, ki je bil rojen 23. aprila letos, je bil priložnost, da sta se princ William in vojvodinja Cambriška v javnosti prvič pojavila z vsemi tremi otroki skupaj.

Krst 11 tednov starega princa je opravil canterburyjski nadškof Justin Welby. Princ Louis ima kar šest boter botrov, to so Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, lady Laura Meade, Robert Carter in Lucy Middleton. Vsi so sorodniki ali družinski prijatelji.

Krsta so se udeležili tudi Louisov dedek princ Charles in njegova žena vojvodinja Cornwallška, princ Harry in vojvodinja Sussekška, starša vojvodinje Cambriške Michael in Carole Middleton ter njen brat James in sestra Pippa z možem Jamesom Matthewsom.

Princ Louis je sedmi pravnuk kraljice Elizabete II., v vrsti za prestol pa zaseda peto mesto.

M. Z.