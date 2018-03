Britanski davkoplačevalci strogo proti financiranju kraljeve poroke

Peticija zbrala več kot 15 tisoč podpisov

16. marec 2018 ob 08:53

London - MMC RTV SLO

Britanci so stopili skupaj in s podpisovanjem peticije ostro nastopili proti financiranju poroke princa Harryja in Meghan Markle iz davkoplačevalskega proračuna.

Peticijo, ki je nastala na pobudo skupine Republic, je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Skupina v peticiji poziva, naj vlada izda poročilo o točni višini zneska, ki ga bo za poroko morala odšteti javnost. "Kraljeva poroka je zaseben dogodek, predstavljen kot nekaj javnega," so zapisali. "Zato kraljeva družina to uporablja za lastno promocijo, hkrati pa pričakuje, da bodo davkoplačevalci pokrili velik del stroškov."

Ob tem dodajajo, da so zneski o tem, koliko točno bodo morali plačati oni, vedno zaviti v skrivnost, a se zavedajo, da bodo na veliki dan potrebne številne zapore cest in policijski nadzor - "vsi vemo, da bo ta del morala financirati ravno javnost, kar se za zaseben dogodek, kot je poroka, nikoli ne bi smelo zgoditi. Ne glede na to kdo stopi pred oltar".

Za poroko Williama in Kate 20 milijonov

Kraljeva družina je sicer že pred časom sporočila, da naj bi praznovanje financirala sama, a ta znesek po poročanju britanskih medijev najverjetneje res ne vključuje stroškov varovanja. Za poroko princa Williama in Catherine leta 2011 naj bi šlo tako iz davkoplačevalskih žepov približno 20 milijonov funtov, ki so bili tudi takrat odšteti ravno za dodatno policijsko varovanje. "Palača trdi, da bo poroko financirala sama, ni pa jasno določeno, kolikšen delež tega izhaja iz zasebnih prihodkov in kolikšen iz javnega denarja. Če se Harry in Meghan želita poročiti, bi morala poroko v celoti tudi sama financirati."

Princ Harry in Meghan Markle bosta večni da izrekla 19. maja v kapeli sv. Jurija v bližini gradu Windsor, med svati pa bo tudi 2640 predstavnikov javnosti iz celotne Velike Britanije ne glede na starost in družbeno ozadje.



P. B.