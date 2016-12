Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 17 glasov Ocenite to novico! Beyoncé ostaja na prestolu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Britanski kritiki so izbrali: album leta je Lemonade

Med deseterico tudi Solange

22. december 2016 ob 13:11

London - MMC RTV SLO

Politično obarvan album ameriške popzvezde Beyoncé Lemonade je po izboru britanskih glasbenih kritikov najboljši album leta. Sledi mu album Blackstar, ki ga je David Bowie izdal dva dni pred smrtjo.

Na tretjem mestu je po poročanju britanskega BBC-ja pristal izlet Franka Oceana v album v art-soulu Blonde. Na četrtem mestu je pristal album Chance The Rapperja Coloring Book. Prvo peterico pa zaokrožuje še ena članica družine Knowles — Solange z albumom A Seat At The Table.

Med deseterico so pristali še Kanye West z albumom Life of Pablo, A Tribe Called Quest z albumom We Got It From Here, Radiohead z albumom A Moon Shaped Pool, Angel Olsen z albumom My Woman ter Mitski z albumom Puberty 2. Tik za prvo deseterico pa sta pristala Leonard Cohen z albumom You Want It Darker in Rihanna z albumom Anti.

K. K.