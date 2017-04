Britanski Vogue prvič v 100-letni zgodovini dobil moškega urednika

Vogue ima 22 mednarodnih izdaj

10. april 2017 ob 20:01

London - MMC RTV SLO

Britanska izdaja modne biblije Vogue, ki je lani praznovala 100-letnico izhajanja, je prvič v svoji zgodovini za urednika izbrala moškega. To je postal modni guru Edward Enninful.



Enninful, sicer tesen prijatelj supermanekenke Naomi Campbell, je bil rojen v Gani, nato pa je kot otrok prišel v London. Pri 16 letih je postal maneken, dve leti pozneje pa je bil kot najmlajši urednik v modni industriji imenovan za modnega urednika revije i-D.

Z Vogueom je sodeloval že pred tem, in sicer pri italijanski in ameriški izdaji, leta 2011 pa je postal kreativni in modni urednik ameriške revije o življenjskem slogu W.

Enninfula je britanski modni svet leta 2014 izbral za modno osebnost leta. Poleg tega mu je odlikovanje podelila tudi britanska kraljica Elizabeta II.

Dozdajšnjo urednico Alexandro Shulman bo po več kot 25 letih urednikovanja zamenjal 1. avgusta.

T. H.