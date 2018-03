Britanski znanstveniki so določili, kako pravilno jesti jafa kekse

Vas zanima, kaj so z raziskavo ugotovili?

3. marec 2018 ob 21:20

London - MMC RTV SLO

Britanski znanstveniki so svoje sive celice tokrat naprezali ob prav posebni raziskavi. Poskušali so namreč določiti način, na katerega je najprimerneje zaužiti priljubljen posladek - jafa keks.

Velika Britanija je polna ljudi, ki naravnost obožujejo sladke prigrizke, na seznamu katerih se pogosto znajdejo tudi jafa keksi. Ker priljubljene piškote vedno pogosteje pečemo tudi doma, se je znanstvenikom porajalo vprašanje, na kakšen način jih ljubitelji najraje zaužijejo.

Nekateri jih namreč pojedo v dveh grižljajih, drugi pa celo v enem. Tretji najprej pojedo vsako plast posebej. Znanstveniki so naposled ugotovili, da 35 odstotkov oboževalcev jafa keksov piškote poje v dveh grižljajih, 28 odstotkov jih zaužije tako, da najprej pogrizejo zunanji rob, potem pa se z grizljanjem v krogu približujejo sredini, vse dokler keksa več ni. Le pet odstotkov ljudi poje keks v enem grižljaju, šest odstotkov pa iz objema čokolade in biskvita takoj izbrska pomarančni žele.

Strokovnjaka na področju prehrane in pravilnega prehranjevanja Stuarta Farrimonda so ob koncu raziskave prosili, da določi, kateri način je najprimernejši. Ta je ugotovil, da je pri tem, ko jemo jafa kekse, treba vzpostaviti pravo mero ravnotežja med različnimi okusi, ki ga sestavljajo. To pomeni, da je treba ob vsakem grižljaju zaužiti enako količino vsake izmed plasti piškota.

"Čeprav je najbolj priljubljen način zaužitja piškotov takšen, da vanj ugriznemo le dvakrat, vsem ljubiteljem jafa keksov svetujem, da najprej pojedo zunanji rob piškota, ki je sestavljen zgolj iz biskvita in čokolade, ter tako poskrbijo, da jim po tem v rokah ostane popoln piškotek, ki je enakomerno sestavljen iz vseh treh sestavin," je še dodal Farrimond.

K. Ši.