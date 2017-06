Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Osvežilna juha je še posebej primerna za poletne dni. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brokolijeva juha s koromačem

Ideja za lahko poletno kosilo

14. junij 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: majhna glava brokolija, glava koromača, 2—3 stroki česna, 1 srednja čebula, 5 listov ohrovta, maslo za praženje, sol, poper, poljubne začimbe, 3 skodelice vode ali zelenjavne jušne osnove, 2 žlici limoninega soka.

Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija. Koromač in brokoli narežemo na manjše kose, položimo na papir za peko, posolimo in pečemo približno 30 minut. Vmes večkrat obrnemo. Zadnjih deset minut dodamo še liste ohrovta.

V ponvi stopimo malo masla, dodamo sesekljano čebulo in pražimo približno pet minut. Dodamo še nasekljan česen in pražimo še dve minuti. Dodamo popečen koromač in brokoli, zelenjavno osnovo (ali vodo), limonin sok in segrejemo do vrenja. Pustimo, da rahlo vre približno 10 minut. Zmešamo s paličnim mešalnikom. Posolimo, popopramo in začinimo po okusu.

M. Z., Mojca Cepuš (oddaja Dobro Jutro)