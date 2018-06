Brosnan bi v vlogi Bonda rad videl Toma Hardyja

Agent v službi njenega veličanstva

26. junij 2018 ob 19:47

London - MMC RTV SLO

Pierce Brosnan, ki se je v vlogi tajnega agenta Jamesa Bonda pojavil v štirih filmih, predlaga, da bi se filmski franšizi pridružil Tom Hardy.

Brosnan, ki se je v vlogi Bonda prvič pojavil v filmu Zlato oko (Golden Eye) leta 1995, meni, da bi se v vlogi Bonda odlično znašel britanski igralec Tom Hardy. "Menim, da bi bil Hardy odličen Bond. Vesel bi bil, če bi ga nekoč videl v tej vlogi. Potrebujemo igralca, ki bo vlogi vdihnil nekaj drugačnega, in mislim, da to Hardy ima."

Skoraj tako kot nad Hardyjem pa je navdušen tudi nad zdajšnjim Bondom, Danielom Craigom, ki je po njegovem mnenju izjemen Bond. "Telesno je izredno dobro pripravljen, videti je smrtonosno. Resnično verjameš, da lahko ubije človeka," je po poročanju Independenta povedal 65-letnik.

Craig bo naslednje leto sicer nastopil že v svojem petem Bondu, ki naj bi bil po njegovih besedah tudi njegov zadnji. 25. film v franšizi o tajnem agentu 007 bo na ogled pozneje, kot so ustvarjalci sprva obljubili. Craig bi moral začeti snemanje že to jesen, a so ga zamaknili, saj se želi Craig posvetiti svoji noseči ženi, igralki Rachel Weisz.

Brosnanov vzor sta bila Connery in Moore

Čeprav je Brosnan za Hardyja in Craiga našel same pohvalne besede, je do sebe precej bolj kritičen. Irski igralec, ki je v vlogi Bonda nadomestil Timothyja Daltona, pravi, da se mu lastna upodobitev tajnega agenta nikoli ni zdela dovolj dobra.

"Zgledoval sem sem po Bondu Seana Conneryja in Bondu Rogerja Moora, nekako sem bil ujet mednju. Na svoj način sem Bonda upodobil zgolj v filmu Zlato oko," je o svoji igri odkrito spregovoril Brosnan.

V vlogi Bonda se je sicer zadnjič pojavil leta 2002, ko je zaigral v filmu Umri kdaj drugič (Die Another Day), nato pa ga je zamenjal Craig.

Sa. J.