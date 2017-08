Bruno Mars zadnji v vrsti zvezdnikov, ki so za Flint segli v denarnico

Milijon dolarjev za michigansko mesto

13. avgust 2017 ob 14:31

Flint - MMC RTV SLO, AP

Pevec Bruno Mars je po koncertu v mestu Auburn Hills v ameriški zvezni državi Michigan sporočil, da bo izkupiček koncerta namenil obubožanemu michiganskemu mestu Flint.

"Hvaležen sem michiganskemu občinstvu, da se je tako množično odzvalo in kupilo vstopnice za koncert. Prebivalci Flinta se še vedno soočajo z velikimi težavami in pomembno je, da ne pozabimo na naše brate in sestre, ki jih je prizadela ta huda katastrofa," je po koncertu povedal 31-letnik.

Obubožano mesto Flint, kjer polovica prebivalstva živi pod mejo revščine, je leta 2014 namreč prizdela ekološka katastrofa, zaradi katere je več ljudi zbolelo in tudi umrlo. Flint so pred tremi leti zaradi varčevanja začeli namesto z vodo iz jezera Huron oziroma vodovodnega sistema Detroita oskrbovati z vodo iz umazane reke Flint, vendar niso poskrbeli za ustrezno čiščenje s kemikalijami. Voda je razjedala cevi in ljudi zastrupljala, med drugim s svincem.

Bruno Mars, ki je Auburn Hills obiskal v okviru svoje svetovne turneje 24K Magic, bo Flintu namenil milijon dolarjev. Mars je sicer zadnji v vrsti zvezdnikov, ki so Flintu namenili del svojega zaslužka. Pred njim so denar donirali že Big Sean, Eminem, Wiz Khalifa, Diddy in Cher. Slednja prebivalcem ni pomagala zgolj s finančnimi sredstvi, ampak jim je v času katastrofe podarila tudi na tisoče plastenk vode. Tragedija zastrupljene vode v Flintu je sicer Cher zvabila iz igralskega pokoja, saj je sprejela vlogo v filmu, ki ga bodo posneli po resničnih dogodkih v Flintu. 71-letnica bo v filmu nastopila v vlogi ženske, katere družino je afera z onesnaženo vodo močno prizadela.

Sa. J.