Bryan Adams se novembra vrača v Ljubljano

Štiri desetletja glasbene kariere

10. avgust 2018 ob 10:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kanadski roker Bryan Adams se po štirih letih vrača v Ljubljano, saj bo 22. novembra v sklopu turneje The Ultimate Tour nastopil v Areni Stožice.

Na turnejo se bo podal ob izdaji novega kompilacijskega albuma Ultimate, na katerem lahko slišimo vse njegove največje uspešnice ter dve novi skladbi.



Bryan Adams je eden najboljših koncertnih izvajalcev poprocka, kar je dokazal tudi na svojem zadnjem koncertu v Ljubljani leta 2014. Adams slovi kot glasbenik, ki da na nastopih vse od sebe, njegov zaščitni znak pa je energičen in iskren nastop, ki vedno znova prepriča občinstvo.



Na turneji The Ultimate Tour mojster koncertnega šova predstavlja izčrpen prerez svoje bogate kariere z naborom največjih uspešnic, kot so Run To You, (Everything I Do) I Do It For You, Can’t Stop This Thing We’ve Started, Summer of ‘69, Heaven, Somebody, Have You Ever Really Loved a Woman?, Cuts Like A Knife in drugih.



Bryan Adams je navdušil kritike in občinstvo že na zadnji turneji z Get Up, kjer je pokazal "izjemno energijo" (Telegraph) in bil "klasično kul" (Daily Express).



Zvezda stalnica glasbene scene

Adams se na svetovne turneje odpravlja že skoraj štiri desetletja. Leta 2016 je bil na turneji v imenu svojega trinajstega studijskega albuma Get Up, ki se je v manj kot mesecu dni uvrstil na lestvico med prvih deset v devetih državah. Leta 2014 je obeležil tudi 30. obletnico svojega ikoničnega albuma Reckless.



Njegova glasba je dosegla prva mesta lestvic v več kot 40 državah po vsem svetu, v Kanadi so mu podelili državno priznanje za zasluge, hkrati pa ga sprejeli v kanadsko Dvorano slavnih. Je prejemnik grammyja, treh oskarjev, številnih nagrad Juno, American Music Awards ter ASCAP Film and Television Music Awards, petkrat pa je bil nominiran tudi za zlati globus.



Še vedno ima preko 100 koncertov na leto, sicer pa njegove pesmi lahko slišite tudi v novem muzikalu, ki je imel premiero na Broadwayju, po kultnem filmu Čedno dekle (Pretty Woman), ki je proslavil Julio Roberts in Richarda Gerea.

A. P. J.