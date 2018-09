Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Buči odstranimo semenje in meso narežemo na kocke, velike približno 1,5 cm. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Buča s korenjem in čebulo

Meso buče narežemo na kocke

10. september 2018 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag bučnega mesa, 40 dag čebule, 40 dag korenja, 3 stroki česna, olivno olje, zelenjavna jušna osnova, 10 dag rozin, mleti piment, sol, poper.

Rozine preberemo in operemo. Buči odstranimo semenje in meso narežemo na kocke, velike približno 1,5 cm.

Čebulo olupimo in grobo nasekljamo. Korenje ostrgamo in narežemo na debelejša kolesca.

Na 3 žlicah olja nekaj minut pražimo čebulo, dodamo nasekljan česen in pražimo še minuto. Dodamo korenje in čebulo, popražimo in zalijemo z 2 dl jušne osnove. Pokrijemo in na šibkem ognju dušimo 15–20 minut.

Nekaj minut preden odstavimo, vmešamo rozine. Začinimo s soljo, poprom in pimentom.