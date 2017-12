Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Bučke narežemo na približno 1 x 1 cm velike kocke. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Bučna rižota s korenčkom

Bučke najprej pokuhamo

22. december 2017 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 500 g bučk. 2 skodelici riža, 250 g korenčka, 1 čebula, 3 stroki česna, 1 čajna žlička žafrana, 25 g masla, jušna kocka, sol in poper.

Bučke očistimo, olupimo in narežemo na majhne kocke ter jih kuhamo v 1 litru vode 4 minute.

Nato jih odcedimo in ohladimo. Vodo shranimo in vanjo zakuhamo jušno kocko. Z njo bomo pozneje zalivali rižoto. V večji ponvi segrejemo maslo in prepražimo nasekljano čebulo, dodamo narezan korenček in na koncu dodamo še bučke.

Ko se to malo prepraži, po približno petih minutah dodamo riž. Dobro premešamo in zalivamo z jušno vodo, dokler ni riž na zob. Na koncu solimo in popramo po okusu, dodamo še česen in žafran.