Bučni njoki

Recept za štiri ljudi

14. oktober 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag olupljene in očiščene buče, (hokaido, muškatna, maslenka), tri žlice drobno naribanega parmezana, ostra moka, muškatni orešček, dve žlici oljčnega olja, nekaj lističev žajblja.

Bučo narežemo na večje kose in kuhamo v soljeni vodi kakšnih deset minut. Odcedimo in nekaj časa pustimo na cedilu, da odteče vsa tekočina. Bučo pretlačimo z vilicami in dodamo parmezan. V maso za njoke naribamo muškatni orešček, sol pa ni potrebna, ker je parmezan običajno dovolj slan. Zdaj postopoma dodajamo moko, in sicer toliko, da lahko s pomokanimi rokami oblikujemo svaljek. Testo naj bo precej mehko.

Pustimo deset minut, da se moka napne, natopa razrežemo na koščke in med dlanmi posvaljkamo kratke, debelušne svaljke. Enega po enega spuščamo v vrelo soljeno vodo. Ko so vsi v loncu, temperaturo znižamo, tako da voda le nalahno vre. Praviloma so kuhani, ko izplavajo. Pobiramo jih s penovko in odcedimo na cedilu. Na olju popražimo sveže lističe žajblja in s tem zabelimo njoke.

Sa. J., recept Boštjana Palčiča (oddaja Dobro jutro)