Budva za častnega meščana imenovala Noleta

Črnogorci navdušeni nad Đokovićem

4. avgust 2018 ob 13:46

Budva - MMC RTV SLO, STA

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je po novem častni član črnogorske občine Budva.

"Poleg izjemnih dosežkov na športnem področju je Novak Đoković po vsem svetu znan kot človek, ki med ljudmi širi ljubezen, solidarnost in veliko pripomore k razvoju zavesti in demokratične družbe," so poročali na televizijski postaji Budva.

Budvanska mestna občina je že avgusta 2014 oblikovala komisijo za izpeljavo postopka za Đokovićevo imenovanje za častnega občana Budve, vendar je postopek zaradi aretacij takratnih vodilnih ljudi v občini postopek zastal.

31-letni Đoković, ki nedavno osvojil Wimbledon, s 13 naslovi na turnirjih velike četverice zaostaja le še za eno lovoriko za legendarnim Petom Samprasom.

Sa. J.