Burger z mesom divjega prašiča in mlad pečen krompir

Recept Lojzeta Čopa

27. april 2017 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Za burger potrebujemo: 60 dag mletega mesa iz hrbta divjega prašiča, sol, poper, rožmarin, timijan, worcesterhire omaka, 1 jabolko, 1 žlica gorčice, 2 stroka česna, 2 čebuli, 1 paradižnik, 4 listi solate, 4 rezine sira, 4 žemlje, 1 žlica sladkorja, 0, 5 dl rdečega vina.



Za omako potrebujemo: 1 žlica gorčice, 1 žlice majoneze, 1 žlica ketchupa, 1 žlica majoneze, nasekljan drobnjak.



Meso divjega prašiča damo v skledo in mu dodamo naribano jabolko, sol, poper, zelišča, worcestershire omako, žlico gorčice, česen in dobro premešamo. Oblikujemo 4 pleskavice.



Čebulo narežemo na rezance in jo na karamelu popražimo ter dodamo rdeče vino in pustimo toliko0 časa, da izpari. Žemlje popečemo in jih namažemo z omako, popečemo meso, da je še rožnato in ga damo na žemljo. Nanj položimo sir. Dodamo karamelizirano čebulico, svež paradižnik in solato.

Mlad krompir z rožmarinom

Krompir dobro operemo in ga narežemo na krhlje. Začinimo in naoljimo. Pečemo v pečici na 240 stopinj 30- 40 minut. Krompirja ne mešamo.

D. S., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)