Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Preden se žuželke lahko uporabijo v človeški hrani, morajo pod posebnim nadzorom gojiti štiri generacije. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Burgerji z žuželkami? V Švici na voljo že prihodnji teden.

Ideja švicarskega zagonskega podjetja

15. avgust 2017 ob 14:33

Zürich - MMC RTV SLO

V Švici bodo od prihodnjega tedna na trgovskih policah na voljo izdelki iz žuželk. Gre za burgerje in kroglice, narejene iz črvov mokarjev, ki so bogati z beljakovinami.

Kroglica iz mokarjev in burgerji, ki sicer vsebujejo še riž, zelenjavo in začimbe, bodo od 21. avgusta naprej na voljo na policah trgovskih centrov Coop, prehranske izdelke pa izdeluje švicarsko zagonsko podjetje Essento.

Švica bo tako postala prva evropska država, ki bo dovolila prodajo hrane na osnovi žuželk, je pojasnila tiskovna predstavnica švicarskega urada za varno hrano. Švicarski zakoni za varno prehrano so se ustrezno spremenili maja, v skladu z novim zakonom pa lahko prodajajo hrano s tremi vrstami žuželk – s kobilicami, črički in mokarji, poroča The Guardian.

Preden se žuželke lahko uporabijo v človeški hrani, jih morajo pod posebnim nadzorom gojiti štiri generacije, zaradi česar jih še nekaj mesecev ne bodo mogli lokalno proizvajati. Lahko jih bodo pa uvažali iz tujine, pri čemer ravno tako veljajo precej strogi ukrepi.

P. B.