Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! V Hamburgu naj bi starejšim dizelskim vozilom prepovedali vstop v mesto že aprila. Foto: Reuters Dizelski motorji so na slab glas prišli predvsem po septembru 2015, ko je Volkswagen priznal, da je okoli 11 milijonov dizelskih motorjev v avtomobilih po vsem svetu opremil s programsko opremo, ki je poskrbela za nižje izpuste škodljivih plinov v času testiranj. Foto: Reuters Sorodne novice Nemško zvezno sodišče potrdilo prepoved starih dizelskih vozil v mestnih središčih Dodaj v

Burna razprava v Nemčiji: Kdo bo plačal predelavo starih dizelskih vozil?

Glavno besedo bo imela politika

2. marec 2018 ob 08:07

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Nemčiji se razvnema spor o tem, kdo bo plačal stroške predelave avtomobilov, ki po sodni odločitvi ne bodo smeli v središča nekaterih mest.

Že letos bi prepoved lahko veljala za vozila z motorji na dizelski pogon EURO4, od septembra prihodnje leto pa tudi za EURO5. Ministrstvo za okolje zahteva, da predelavo avtomobilov tako, da bodo motorji v skladu z okoljskimi zahtevami, plačajo proizvajalci avtomobilov, ti pa se odločno upirajo.

Sodišče je opravilo svoje: tista nemška mesta, kjer onesnaženost presega dovoljeno mejo, bodo lahko uvedla prepovedi vstopa za največje onesnaževalce - avtomobile z dizelskimi motorji, ki ne dosegajo standarda EURO6. Vse, kar se bo dogajalo od tukaj naprej, pa je stvar politike.

Ministrica za okolje Barbara Hendricks iz Socialdemokratske stranke želi, da nemška avtomobilska industrija prevzame odgovornost in da morajo tisti, ki lahko in želijo predelavo starejših avtomobilov z dizelskimi motorji, do tega imeti pravico.

Tožbe proti avtomobilskim proizvajalcem?

Zveza potrošnikov in njen prvi mož Klaus Müller glasno zahteva, da nemška politika poveča pritisk na avtomobilsko industrijo. Merklovo pozivajo, naj predelava starejših motorjev postane prednostna naloga nove vlade. Preverjajo tudi, ali bodo mogoče tožbe proti avtomobilskim proizvajalcem ali celo mestom v primeru prepovedi.

Tudi minister za promet iz bavarskega CSU-ja Christian Schmidt pravi, da bodo storili vse, da prepovedi preprečijo, iz Socialdemokratske stranke pozivajo k višjim stimulacijam za lastnike dizelskih avtomobilov, če bi bili pripravljeni te avtomobile zamenjati.

Glede prepovedi je še veliko nejasnosti, v Hamburgu naj bi prve prepovedi vstopa za starejša dizelska vozila na določenih cestah veljale že od aprila. Vse je torej v rokah politikov.

Polona Fijavž