Bushevi hčerki delili nasvete Sashi in Malii pred odhodom iz Bele hiše

Barbara, ki živi v New Yorku, je svetovalka za zdravstveno oskrbo, medtem ko je Jenna televizijska dopisnica in poročena mati dveh otrok. Foto: Reuters

Koristni nasveti sester

13. januar 2017 ob 19:46

Washington - MMC RTV SLO/STA

"Pred osmimi leti sva vaju na mrzel novembrski dan sprejeli pred Belo hišo. Ko sta zrli poti novemu domu, sva v vajinih očeh opazili žar in skrb," sta v prispevku, objavljenem na spletni strani ameriške revije Time, zapisali 35-letni dvojčici Jenna in Barbara Bush.

"V osmih letih sta iz deklet zrasli v izjemni mladi dami in zdaj se bosta pridružili še enemu klubu z malo člani, klubu nekdanjih prvih otrok," sta dodali.

18-letna Malia Obama si bo po končani maturi vzela prosto leto, nato pa bo začela študij na priznani ameriški univerzi Harvard. Njena mlajša sestra Sasha, ki ima 15 let, ima pred seboj še nekaj let srednje šole, zaradi česar bo družina ostala v Washingtonu tudi po očetovi predaji položaja Donaldu Trumpu.

"Uživajta študentsko življenje. Midve, kot večina sveta ve, sva ga," sta v šaljivem tonu zapisali dvojčici, pri čemer sta imeli v mislih poročanje medijev o manjših škandalih, v katere sta se zapletli med študijem. "Tisti, ki vaju obsojajo, vaju nimajo radi in njihovi glasovi niso pomembni. Štejeta le vajini srci," svetujeta sestri.

Jenna in Barbara Bush sta odrasli V Teksasu in maturirali leta 2000, ko je bil njun oče izvoljen za predsednika. Republikanec je odslužil dva mandata, preden ga je nasledil Obama. Barbara, ki živi v New Yorku, je svetovalka za zdravstveno oskrbo, medtem ko je Jenna televizijska dopisnica in poročena mati dveh otrok.