V Planici pričakujejo več kot 70.000 ljudi. Foto: BoBo

Butični gosti v Planici za en dan odštejejo tudi več kot 1.000 evrov

Planiški praznik bo od 24. do 26. marca

13. marec 2017 ob 15:08

Planica - MMC RTV SLO

Možnosti, da bi v Planici presegli lanski rekordni obisk, tako rekoč ni, saj je po predprodaji ostalo še kar nekaj vstopnic. Kljub temu prireditelji pričakujejo, da bo Planico v štirih dneh obiskalo 70.000 ljudi.

Kljub toplemu pomladnemu soncu planiške organizatorje te dni najbolj zaposluje sneg. Letalnico morajo pripraviti za dolge in varne polete. "Znižujemo nivo snega do zahtevane višine. Dela je veliko, ampak nič več kot po navadi," je povedal Aljoša Dolhar, ki skrbi za pripravo letalnice.

"Vremenska napoved je dobra za samo prireditev. Vse imamo pod kontrolo," je deset dni pred preizkusom letalnice povedal generalni sekretar organizacijskega odbora Primož Finžgar. Ob vznožju postavljajo šotore in tribune, na katerih je še nekaj prostora. A z nakupom kart velja pohiteti. Te stanejo od 15 do 75 evrov.

Če pa želite svojo izkušnjo nadgraditi z nekaj razkošja, z izbrano hrano v klubskem okolju in prevozom, vas ogled skokov lahko stane od 120 pa vse do dobrih 1000 evrov na dan. "V tej ponudbi je seveda vključen tudi helikopterski prevoz, ki ima svojo ceno," je povedal Finžgar. Planica je tudi pomemben družabni dogodek. "In ljudje, ki si to privoščijo, vidijo v tem investicijo. Za kontakte, za lobiranje, ki je na taki prireditvi zelo prisotno," dodaja Finžgar.

Neuradno so najdražje karte doslej kupili poslovneži iz Rusije in Bosne in Hercegovine. Sicer pa bo pod Ponce prišlo več kot 4.000 Poljakov, karte pa so prodali v več kot 30 držav, med drugim tudi Avstralijo, Veliko Britanijo, ZDA in na Japonsko.

