Čadovci ne smejo v ZDA, ker v državi ni papirja za potne liste

Trumpov izvršni ukaz zaradi sodniške blokade ni začel veljati

19. oktober 2017 ob 08:32

Washington - MMC RTV SLO

Ko je ameriški predsednik Donald Trump septembra na seznam držav, državljani katerih ne smejo vstopiti v ZDA, uvrstil tudi Čad, so bili mnogi presenečeni. A razlog za tako odločitev ni bil političen, ampak popolnoma vsakdanji.

Ameriški uradniki so razkrili, da je ta afriška država pristala v družbi Libije, Jemna, Sirije, Severne Koreje, Irana, Somalije in Venezuele zato, ker je v Čadu zmanjkalo papirja, na katerega tiskajo potne liste za svoje državljane.

Ameriški uradniki so namreč vse države prosili, naj v 50 dneh odgovorijo na nekaj vprašanj in jim pošljejo najnovejši primerek svojih potnih listov. A iz Čada v Washington niso poslali zadovoljivih odgovorov, poleg tega pa so Američanom dostavili prejšnjo različico čadskega potnega lista. Pojasnili so jim, da jim je zmanjkalo papirja, na katerega tiskajo te dokumente, in še čakajo na novo pošiljko, pišejo tuji mediji.

Američani so dodali, da tesno sodelujejo z oblastmi v N'Djameni pri razrešitvi vseh nerešenih vprašanj.

Kot je znano, je Trump septembra izdal izvršni ukaz, s katerim je prepovedal vstop v ZDA za državljane osmih držav, a v sredo, ko bi moral ukaz začeti veljati, sta ga blokirala dva ameriška zvezna sodnika. Predsednik je prepoved vstopa utemeljil z besedami, da omenjene države ne sodelujejo dovolj z ZDA na področju varnosti in ne delijo informacij oziroma ne uvajajo ukrepov, ki bi nevarnim potnikom onemogočili pot v ZDA.

A. P. J.