Caitlyn Jenner: Nikoli si ne bom oprostila, da sem bila slab starš

Iskreno o družinskih odnosih po spremembi spola

23. april 2017 ob 09:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Caitlyn (prej Bruce) Jenner je v intervjuju z Diane Sawyer razkrila, da si po spremembi spola z nekaterimi člani družine Kardashian več ni tako blizu, kot si je bila nekoč.

"Z nekaterimi otroki smo si še vedno precej blizu," je začela pogovor. "Spet z drugimi pa se se ne slišimo ravno pogosto. Velikokrat se sprašujem ali je za to morda kriva moja sprememba spola. Na drugi strani razumem, da so precej zasedeni, a se mi vseeno zdi, da bi čas zame nekako morali najti." Dodala je, da je ne kličejo ravno pogosto. "Skoraj vedno moram biti jaz tista, ki pokliče prva."

Dodaja, da se ji zdi, da v življenju najbolj obžaluje ravno to, da v preteklosti ni bila dober starš. "Nisem jim stala ob strani," je dejala o desetih letih, ko v življenjih otrok ni bila prisotna toliko, kot bi morala biti. "Za to ni opravičila. Ne glede na to, koliko težav imaš, se to nikoli ne bi smelo pokazati pri starševstvu."

Podpora družine ji je pomenila ogromno

V prihajajoči knjigi spominov The Secrets of My Life (Skrivnosti mojega življenja) razkriva, da nikoli ni bila zadovoljna z moško identiteto ter da je zelo hvaležna za podporo družine. "Ko sem se odločila za spremembo spola, sem želela o procesu najprej govoriti z otroki. Govorila sem s čisto vsakim posebej," pa je pojasnila za People. Zdelo se ji je, da so njeno odločitev dobro sprejeli.

Ob tem je poudarila predvsem pogovor s sinom Brandonom Jennerjem. "Vedno sem bil ponosen, da sem tvoj sin," je povzela njegove besede. "In ponosen na vse, kar si v življenju dosegel. A še nikoli nisem bil tako ponosen, kot sem ponosen zdaj." Dejala je, da so jo zaradi njegovih besed oblile solze in da ji je pogovor z njim pokazal, da jo družina podpira ter se lahko začne premikati naprej.

A kljub temu celoten proces za družino Jenner/Kardashian ni bil ravno preprost. V knjigi spominov svojo nekdanjo ženo med drugim obtožuje, da jo je "prisilila, da potlači svoj pravi jaz." V intervjuju za ameriški tabloid People pa je razkrila še, da je pod moškimi oblačili večkrat nosila ženske nedrčke. Ob eni priložnosti sta to opazili tudi najmlajši hčerki, ki naj bi po prizoru od zgroženosti celo začeli jokati.

Pravi, da je ne glede na vse ovire pred in po spremembi spola srečna. "Življenje se mi zdi zabavno. Srečna in mirna sem."

Skupno imata deset otrok

Zakonca sta se razšla decembra 2014 po 22 letih zakona, v katerem sta se jima rodili hčerki Kendall in Kylie (Bruce je bil tudi očim Kourtney, Kim, Khloe in Roba Kardashiana, iz prejšnjih zakonov pa ima še svoje štiri otroke, torej jih imata s Kris skupno deset).

Po odhodu iz "klana Kardashian" je Caitlyn dobila svoj resničnostni šov Jaz sem Cait, ki je sledil njenemu prilagajanju na novo življenje in na spremembe, ki jih je prineslo njej in njeni okolici.

P. B.