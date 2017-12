Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Svoj "napad" na glasbeno prizorišče je začela na avdicijah za X Factor, kjer se je predstavila z izvedbo skladbe Respect, ki jo v izvirniku poje kraljica soula Aretha Franklin. Foto: Reuters Novembra 2015 je Cabellova združila moči z Mendesom v duetu I Know What You Did Last Summer in kot samostojna izvajalka dosegla prvi večji uspeh. Foto: Reuters Do danes je sodelovala z izvajalci, kot so Machine Gun Kelly, Pitbull, Major Lazer, Travis Scott ... Foto: Reuters Njen singel Havana je pristal na prvem mestu lestvic v Avstraliji, Irski in Veliki Britaniji. V ZDA pa se je znašla na drugem mestu. Foto: Reuters Kot članica Fifth Harmony je izdala ep-ploščo in dva studijska albuma. Foto: Reuters Dodaj v

Camila Cabello: dekle iz Havane, pribežnica iz sveta umetnih popbarbik

Na poti do samostojne slave

6. december 2017 ob 21:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Camila Cabello je tista 20-letnica, ki so se ji članice dekliške skupine Fifth Harmony odpovedale, ko so bile na vrhuncu svoje slave. Stopila je na samostojno pot in že s prvim singlom Havana spisala zgodbo o uspehu.

Pet let je žela uspehe skupaj z Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane in Lauren Jauregui kot del konstrukta glasbenega resničnostnega šova X Factor. Nato pa so decembra omenjene članice tvitnile, da se je Cabellova "odločila, da zapusti skupino". Po nepričakovani izjavi se je takoj odzvala z besedami: "Ni res, da zapuščam skupino."

Oboževalci, ki so si nadeli ime harmonizerji, so bili zmedeni. Zmeda, stres in prazne obljube so postale del Cabellinega življenja. V nekem trenutku je bila članica druge najuspešnejše dekliške skupine po Destiny's Child s prodanimi več kot sedmimi milijoni skladb v digitalni obliki, v drugem pa samostojna izvajalka, na katero so letele obtožbe njenih nekdanjih prijateljic iz skupine (po nekaterih podatkih so Fifth Harmony o njenem odhodu izvedele od njenih predstavnikov, potem ko se je izognila nizu posegov založbe in celo skupnih terapij).

A vseeno je imela Cabellova precej razlogov za veselje. Že ko je bila članica Fifth Harmony je sodelovala z drugimi izvajalci. Z Machine Gun Kellyjem je posnela skladbo Bad Things, s Shawnom Mendesom skladbo I Know What You Did Last Summer (in se z njim povzpela na 20. mesto lestvice Billboard).

"Le močna sila bo potrebna, da jo zaustavi pri tem, da ne zavzame sveta," je pred časom dejal Mendes in dodal: "Je odlična partnerica pri pisanju skladb. Izrekel sem le nekaj besed in je že vedela, kaj mislim." Toda Cabellova je imela takrat že vse, kar imajo veliki: slavo, bogastvo in obsesivne oboževalce. Toda pravo darilo za njo po petih letih neprestanega življenja na poti s Fifth Harmony je bil občutek svobode: "Poznate tisti citat 'V tišini najdeš Boga'? Počutila sem se, da lahko slišim vse, kar mi govori srce."

Toda odhod na samostojno pot je bilo tveganje in puščice nezadovoljnih harmonizerjev so letele na vse strani. Teh ne gre podcenjevati, saj so lani z glasovanjem za MTV-jevo videonagrado, o kateri odločajo oboževalci, premagali celo uspešnice Calvina Harrisa in Draka. In tudi statistika ni bila na njeni strani. Do zdaj je bila edina izvajalka, ki je zapustila dekliško skupino in ustvarila še večjo kariero, Beyoncé.

Dekle iz Havane ...

Odraščala je v Havani, kasneje se je z družino preselila v prestolnico Mehike. Pri šestih letih so ji starši dejali, da gredo v Disney World. Namesto tega so s Camilo nezakonito prečkali mejo in po 36-urni vožnji pristali pri prijatelju v Miamiju, kamor so se preselili. V intervjuju z Leno Dunham je pred izvolitvijo Donalda Trumpa izjavila: "Držala bom skupaj s pribežniki in se zavzela za Latinske Američane in njihove pravice." Po Trumpovem udarcu pribežnikom je tvitnila: "Ta #prepovedmuslimanom ni človeška ... Sem v šoku. To nismo mi."

Kasneje je priznala, da bi bila najlažja pot, če bi ostala tiho, pela skladbe in nosila lepa oblačila. "To je v mojem DNK-ju. Tako me je vzgojila mama. In vedno mi je govorila: 'Ne ustavi se. Skoči in upaj, da ti vmes zrastejo krila med letom navzdol,'" je pojasnila v pogovoru za Billboard.

Kot je razkrila analiza strani Genius, je bila prav Cabellova tista, ki je odpela skoraj 45 odstotkov vseh kitic v skladbah Fifth Harmony. A tudi ko je bila najbolj dejavna znotraj skupine, je tlakovala svojo samostojno pot. Že na začetku delovanja v skupini je začela sama pisati skladbe. Avgusta je izdala skladbo Havana, s katero je naznanila svoj prihajajoči album Camila. Skladba je postala poletna uspešnica. In ji hkrati pripomogla k nedavni osvojitvi Billboardove nagrade za debitantko leta.

K. K.