Carplay in Android Auto: Na voljo je varnejši način rabe telefona med vožnjo

Pametni telefoni so spremenili način telefoniranja v avtomobilu. Trende na tem področju narekujeta sistema Android auto in Apple carplay. Njuna največja prednost je, da se zabavno-informacijski sistem v vozilu prilagodi telefonu. Vsebina telefona se tako preslika na zaslon vozila. A tudi tu so omejitve, predvsem varnostne.

Pred leti so mobilni telefoni tako močno okupirali naš vsakdan, da smo začeli telefonirati tudi med vožnjo. Težavo smo rešili z napravami za prostoročno telefoniranje. Vendar pa so prišli pametni telefoni, naprave z bluetoothom pa so postale prešibke. Primerne so za telefoniranje, a kaj, ko naši pametni telefoni na dotik omogočajo še toliko drugega. In začeli smo jih zlorabljati. Nalogo so zato v Silicijevi dolini zaupali sistemoma carplay in android auto, ki zaslon pametnega telefona prezrcalita na zaslon avtomobila. Tako lahko telefon pospravimo v predal.

Klasične bluetoothske naprave so omogočala, da smo v avtomobilu lahko telefonirali, nekatere so celo omogočale branje besedilnih sporočil, tudi podatke navigacije so nam zvočno prebrali s telefona. Kakšna je torej razlika med bluetoothom in sistemoma carplay in auto?

Varnejša uporaba

"Največja prednost je, da se zabavno-informacijski sistem prilagodi telefonu. Vse, kar počnemo s telefonom in bi tudi sicer počeli prek bluetoothske povezave, se prilagodi uporabnosti v avtu. Večja so stikala, vse je preglednejše, informacije so bolje vidne," pojasnjuje Dušan Lukič, urednik Avtomagazina.

Ko gledamo za varnost, bi se morali odločiti za enega od teh naprednejših sistemov, pravi Lukič, pa čeprav meni, da bluetooth v nekaterih primerih omogoča celo več. Preprost primer je predvajanje glasbe z mobilnim telefonom. Iz Apple carplayja in Android auta dobimo samo osnovne ukaze, kot je predvajanje glasbe ali preskakovanje pesmi. Ne moremo pa brskati po seznamih predvajanja," pravi Lukič in dodaja: "Se pa to dá, če se povežemo prek bluetootha."

Vsebina telefona na zaslonu vozila v nekaj sekundah

Uporaba obeh sistemov je enostavna. Vzamemo kabel, ga vtaknemo v telefon in priključke v vozilu, ki so po navadi na vidnem mestu. Avto zazna telefon in že imamo preslikano vsebino telefona na zaslonu. Sistema sicer ne podpirata nekaterih funkcij, ki jih omogočajo današnji zasloni na dotik v vozilih, na primer približevanje ali odmikanje s potegom dveh prstov, tudi v primeru navigacije se zemljevidi prilagodijo telefonu. V primeru Android auta so to Googlovi zemljevidi, ki omogočajo veliko več kot zemljevidi, naloženi v sistemu klasične navigacije. Na primer sočasne prometne informacije vključno s prilagajanjem časa na poti do cilja. Applovi zemljevidi delujejo podobno, ravno tako je možno zagnati radio z brskalnikom, tudi izbor aplikacij je podobno širok.

Ve se, kaj se lahko dela in kaj ne

Kdo odloča, katere aplikacije se bodo lahko uporabljale v naših avtomobilih? "Apple in Google. Ona sta tista, ki aplikacijo odobrita," pravi Lukič. Tako Google kot Apple, pa tudi avtomobilski proizvajalci so v to šli predvsem zato, da bi uporabnike prisilili, da telefona ne držijo v rokah, ampak, da tiste najbolj nujne funkcije, če jih že morajo uporabljati med vožnjo, uporabljajo čim bolj varno.

Med dovoljenimi aplikacijami so telefoniranje, poslušanje glasbe, navigiranje ipd. Tako rekoč ključne funkcije in nič več. Katera pa so merila, ki o tem odločijo? Lukič pravi: "Američani uporabljajo zanimiv izraz - "glanceability" (razumljivo na bežen pogled), torej, kako uporabljati nekaj, ne da bi gledali na zaslon." Apple carplay ima zato na zaslonu osem velikih ikon, tudi pri glasbi omogoča le izbiro po načelu pesem naprej in nazaj, premor. "To so stvari, ki jih lahko narediš, ne da bi se zazrl v zaslon," še pravi sogovornik.

Lukič med glavnimi pomanjkljivostmi izpostavlja dejstvo, da so funkcije omejene. Velikokrat se namreč zgodi, da mora uporabnik, ki želi zamenjati seznam predvajane glasbe, vzeti telefon v roke. "Tu bodo morali proizvajalci najti neki kompromis med tem, kaj je še varno in kaj ne. Morali bodo uporabniku omogočiti več stvari, ne pa preveč."

