Carrera za športne navdušence

Porsche 911 carrera T

24. oktober 2017 ob 12:32

Stuttgart - MMC RTV SLO

Po 44 letih Porsche obuja posebno opremo z oznako Touring. Ta je namenjena navdušencem, ki želijo hitrejšo in manj udobno različico modela 911 carrera. Serijsko je opremljen z ročnim menjalnikom.

Novi 911 carrera T ponuja izboljšane vozne lastnosti, zato so zanj na voljo elementi, ki so sicer namenjeni dražjim modelom, denimo štirikolesno krmiljenje. Zasnovan je na modelu 911 carrera, od katerega je prevzel trilitrski bokserski šestvaljnik z 272 kilovati (370 KM), ki mu omogoča pospešek do stotice v 4,5 sekunde (za desetinko hitreje kot pri običajni carreri) oziroma v 4,2 sekunde v kombinaciji z dvosklopčnim menjalnikom PDK. Slednji je za doplačilo na voljo namesto ročnega šeststopenjskega menjalnika.

Vitkejša carrera

Poleg tega črka T prinaša nižje podvozje (-2 cm), sedeže v blagu Sport-Tex, krajšo prestavno ročico ter paket Sport Chrono, ki med drugim vključuje sistem za speljevanje launch control ter izbiro med štirimi načini vožnje. Avtomobil tehta 1.425 kilogramov oziroma 20 kilogramov manj od običajne carrere, kar so inženirji dosegli z vgradnjo lažjih zadnjih stranskih stekel in lažjega zadnjega stekla, manj materiali za zvočno zatesnitev, s pasovi za odpiranje vrat namesto kljuk ter z odstranitvijo zadnjih sedežev in multimedijskega sistema, ki pa si jih je mogoče omisliti brez doplačila.

V serijski opremi med drugim najdemo električno nastavljiva sedeža, v usnje odet volanski obroč ter detajle v rumeni, rdeči ali srebrni barvi.

Novi puristični 911 bo na voljo od januarja prihodnjega leta, v Nemčiji bo treba zanj odšteti najmanj 107.553 evrov.

Martin Macarol