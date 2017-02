Čas je za novo karavansko petico

Touring različica sedme generacije serije 5

2. februar 2017 ob 07:18

München - MMC RTV SLO

Potem, ko so novembra predstavili limuzinsko izvedbo serije 5 sedme generacije, ki je že na voljo tudi pri nas, so Bavarci sedaj razkrili še njeno karavansko različico. Novi touring serije 5 poleg večjega in bolj uporabnega prtljažnika med drugim prinaša tudi zračno vzmetenje na zadnji osi.



Novi karavan serije 5 je nastal z mislijo na evropski trg, kjer je tudi najbolj priljubljen. Od limuzine je seveda prevzel lahko gradnjo karoserije, serijsko pa med drugim prinaša zračno vzmetenje s samodejnim uravnavanjem višine na zadnji osi.

Prtljažnik je primerjavi s predhodnikom pridobil 10 litrov prostornine in v osnovni postavitvi meri 570 litrov. Nasloni zadnjih sedežev se s preprostim pritiskom na gumb zlagajo v razmerju 40:20:40 ter s tem zagotovijo do 1.700 litrov prostora za prtljago. Za enostavno natovarjanje poleg električnega pomika prtljažnih vrat skrbi tudi ločeno odpiranje zadnjega stekla.

Sprva štiri motorne različice

Motorna paleta bo sprva štela dve bencinski in dve dizelski različici. Ljubitelji bencinarjev bodo ob začetku prodaje lahko izbrali model 530i, ki ga poganja dvolitrski tlačno polnjeni štirivaljnik s 185 kilovati (252 KM) ali pa zmogljivejši 540i xDrive s šestvaljnikom z 250 kilovati (340 KM) in štirikolesnim pogonom. Za tiste, ki prisegajo na dizle, pa bosta na voljo modela 520d z dvolitrskim strojem s 140 kilovati (190 KM) in 530d, ki ga poganja trilitrski šestvaljnik s 195 kilovati (265 KM), in bo na izbiro tudi v kombinaciji s štirikolesnim pogonom.

Za karavan bodo seveda na voljo tudi vsi tehnološki sladkorčki iz limuzinske različice, vključno z multimedijskim sistemom s 26-centimetrskim (10,25 palčnim) osrednjim zaslonom in upravljanjem s kretnjami. Manjkali pa ne bodo niti najnovejši asistenčni sistemi, med katerimi velja omeniti sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratni vožnji, prilagodljivi tempomat s funkcijo popolne zaustavitve in ponovnega speljevanja ter sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu.

Nova karavanska petica bo prispela v prodajne salone junija, nove motorne različice pa bodo postopoma na voljo tekom letošnjega leta.

Martin Macarol