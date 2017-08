Casey Affleck in Summer Phoenix se tudi uradno ločujeta

Vložila vlogo za ločitev

1. avgust 2017 ob 17:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka, manekenka in modna oblikovalka Summer Phoenix je vložila vlogo za ločitev od igralca Caseyja Afflecka. Ob tem zahteva deljeno skrbništvo nad dvema otrokoma in preživnino.

Po desetih letih zakona in šestnajstih letih razmerja sta se igralca razšla že novembra 2015 in novico z javnostjo delila marca lani. "Casey Affleck in Summer Phoenix sta se razšla, a sta si že vedno zelo blizu," je takrat za People pojasnil vir blizu para. Novica o uradni ločitvi pa prihaja le nekaj časa po tem, ko se je uradno ločil tudi njegov starejši brat Ben Affleck.

Zakon Caseyja in Summer je bil na preizkušnji že večkrat – Casey je bil pred sedmimi leti med drugim obtožen spolnega nadlegovanja. Ženske naj bi klical z zaničevalnimi vzdevki in ves čas govoril o svojih ter o spolnih odnosih drugih zvezdnikov, ki naj bi jim bil priča. Eno žensko naj bi celo poskušal prisiliti, da z njim ostane v hotelski sobi. Ko se mu je uprla, jo je zgrabil in ustrahoval.

Summer je v zahtevi za ločitev navedla nepremostljive razlike, zahteva pa deljeno skrbništvo nad 13-letnim Indiano in 9-letnim Atticusom, poleg tega pa želi tudi, da Affleck plačuje preživnino.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že leta 1995, ko ju je njen starejši brat Joaquin Phoenix predstavil, saj je ravno takrat z Affleckom snemal film To Die For. Zaročila sta se leta 2003, tri leta pozneje pa sta stopila pred oltar. Z leti sta se vse manj pojavljala v javnosti, nazadnje sta bila skupaj opažena leta 2014.

P. B.