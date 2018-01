Casey Affleck ne bo podelil oskarja za najboljšo igralko

Akademija spoštuje njegovo odločitev

26. januar 2018 ob 13:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

42-letni oskarjevec Casey Affleck se ne bo udeležil 90. podelitve prestižnih kipcev, kjer bi moral - kot lanskoletni prejemnik oskarja za najboljšega igralca - podeliti kipec za najboljšo igralko.

Affleck, ki je bil pred sedmimi leti med drugim obtožen spolnega nadlegovanja, je lani prejel kipec za svojo vlogo v filmu Manchester By the Sea. A letos bo prekinil tradicijo, kjer lanskoletni nagrajenec podeli nagrado letošnji nagrajenki, je poročala spletna stran revije People. "Spoštujemo odločitev, da se ohrani pozornost na podelitvi in letošnjih dosežkih," so člani Akademije zapisali v uradni izjavi za javnost.

Igralec je v luči gibanj, kot je #MeToo, doživel precej negativnih kritik na račun preteklih obtožb. Ženske naj bi klical z zaničevalnimi vzdevki in ves čas govoril o svojih ter o spolnih odnosih drugih zvezdnikov, ki naj bi jim bil priča. Eno žensko naj bi celo poskušal prisiliti, da z njim ostane v hotelski sobi. Ko se mu je uprla, jo je zgrabil in ustrahoval.

Dve ženski, ki sta z njim sodelovali pri filmu I'm Still Here, sta ga leta 2010 tožili zaradi spolnega nadlegovanja. Toda Affleck je zanikal vse obtožbe, odvetniki pa so dosegli dogovor zunaj sodnih klopi. Affleck ni priznal krivde, so pa vsi vpleteni dobili prepoved razpredanja o podrobnostih primera.

Precej prahu je dvignila že lanska podelitev, ko je 27-letna Brie Larson mlajšemu bratu Bena Afflecka podelila oskarja za najboljšega igralca, a se je pri ploskanju zadržala, medtem ko mu je dvorana namenila stoječe ovacije. "Mislim, da kar koli sem že naredila na odru, je govorilo zgodbo zase," je kasneje dejala za revijo Vanity Fair in dodala: "Povedala sem vse, kar sem želela na to temo povedati."

V nedavnem pogovoru za časopis Boston Globe se je Affleck dotaknil teh kritik: "Nič ne morem narediti glede tega. Lahko samo živim svoje življenje, kot znam, govoriti o svojih vrednotah in kako se trudim, da se ravnam po njih ves čas." Ob tem je še dodal, da ljudje, ki ga obsojajo na družbenih omrežjih, ne poznajo ozadja. Toda o preteklih tožbah ne sme govoriti. "Verjamem, da je kakršna koli zloraba zaradi kakršnega koli razloga nesprejemljiva in odvratna. Vsak si zasluži, da ga na delovnem mestu in drugje spoštujejo," je zaključil Affleck.

K. K.