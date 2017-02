Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Alec Bladwin je za imitacijo ameriškega predsednika prejel številne pohvale, s katerimi pa se Trump ne strinja. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Alec Baldwin - novo ime v nizu imitatorjev Donalda Trumpa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Časopis namesto Trumpove objavil kar fotografijo Aleca Baldwina

Bolj predsedniški od predsednika

12. februar 2017 ob 09:02

Santo Domingo - MMC RTV SLO

Dominikanski časopis El Nacional je članek namesto s fotografijo ameriškega predsednika opremil kar s fotografijo ameriškega igralca Aleca Baldwina in pod njo zapisali: "Donald Trump, predsednik ZDA."

Nekdanji zvezdnik serije 30 Rock Alec Baldwin, ki Donalda Trumpa imitira v oddaji Saturday Night Live, očitno svoje delo opravlja tako dobro, da je uspel preslepiti tudi dominikanski časopis El Nacional. Njegova fotografija, na kateri nosi blond lasuljo, ki jo uporablja, kadar imitira Trumpa, se je namreč znašla v članku z naslovom "Trump pravi, da nove gradnje v Izraelu ne pripomorejo k miru". Poleg fotografije Bladwina pa je članek krasila še fotografija izraelskega premiera Benjamina Netanyahuja.

"El Nacional se opravičuje svojim bralcem in vsem tistim, ki jih je objava prizadela, " so po poročanju The Guardiana v svojem opravičilu zapisali pri časniku.

Na objavo napačne fotografije se za zdaj nista odzvala ne Trump ne Baldwin. A Trump z zamenjavo ne more biti zadovoljen, saj je večkrat grajal Baldwinovo imitacijo, češ, da niti malo ne spominja nanj oziroma kot se je izrazil na Twitterju: "Imitacija Aleca Baldwina je zanič."

Dominican newspaper uses picture of Alex Baldwin instead of president Trump. pic.twitter.com/exxsAufnrd — You Had One Job (@_youhadonejob1) February 11, 2017

Sa. J.