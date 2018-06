Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Piran je najgosteje naseljeno slovensko naselje. Foto: MMC RTV SLO/Bobo Dodaj v

Če bi bila Slovenija poseljena kot Piran, bi imela 111 milijonov ljudi

57 naselij brez prebivalcev

6. junij 2018 ob 14:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na začetku letošnjega leta je v Sloveniji v 5.978 naseljih živelo 2.066.880 prebivalcev. Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran s skoraj 5.500 prebivalci na kvadratni kilometer.

Po drugi strani 57 naselij sploh ni imelo prebivalcev. Največ naselij brez prebivalcev je bilo v občini Kočevje, in sicer 17, so sporočili s Statističnega urada RS.

V letu 2017 je brez prebivalcev ostalo naselje Slapnik v občini Brda, ki je 1. januarja 2017 še imelo enega prebivalca, na začetku leta 2018 pa nobenega več.

Nekatera naselja pa so brez otrok oziroma brez starejših. Kot so navedli, v petih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, torej prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje med takimi naselji je bilo Selo pri Pancah v občini Ljubljana, kjer je bilo vseh 44 prebivalcev starih 15 ali več let. V dveh naseljih z najmanj 30 prebivalci pa ni bil nihče star 65 ali več let. Večje od teh dveh naselij je bila Straža pri Krškem v občini Krško s 36 prebivalci, ki so bili vsi mlajši od 65 let.

Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, je bilo naselje Lukanja v občini Slovenska Bistrica, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,1 prebivalca (ali eden na več kot 11 kvadratnih kilometrov). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi bilo v njej le nekaj več kot 1.800 prebivalcev.

Po drugi strani pa je v Piranu na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno skoraj 5.462 prebivalcev. Če bi hoteli tako gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali blizu 111 milijonov prebivalcev, so še preračunali na statističnem uradu.

A. P. J.