"Če si zdaj zapomnite pet ljudi, si jih po treningu lahko 50"

Ob letošnji memoriadi

10. marec 2018 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V približno petih minutah si lahko tekmovalci na državnem prvenstvu memoriade zapomnijo kar 50 imen, ki jih nato pravilno povežejo z obrazom.

"To je približno tako, kot bi si lahko zapomnili vse prisotne na zabavi ali na predavanju", pojasnjuje idejni oče tekmovanja Peter Cokan.

S tekmovanjem želijo predvsem širiti kulturo pomnjenja. "Ključno je tudi širjenje tehnik in metod, da jih učitelji poznajo in predajajo učencem," je dejal.

Tekmovalci se na tekmovanje pripravljajo s posebnimi tehnikami. "Če si zdaj lahko zapomnite pet ljudi, si jih lahko po treningu 50. Če si lahko zdaj zapomnite sedemmestno število, si lahko po mesecu treninga 100-mestno število," je orisal.

Težko zapomljive informacije, kot so številke, si tekmovalci s pomočjo kodirnega sistema pretvorijo v nekaj, kar je lažje zapomljivo. "Številke nadomestimo s črkami, iz črk naredimo besede in zgodbe. Ljudje si lažje zapomnimo slike in dogodke kot število," je pojasnil.

Spomin je osnova vsega

Za boljši spomin je pomemben zdrav življenjski slog, pa tudi počitek, branje in učenje. Krepitev spomina je posebej pomembna, ker je spomin osnova vsega, je dodal Cokan. "Skozi te tehnike in tekmovanje dokažemo ljudem, koliko se njihove sposobnosti izboljšujejo. Ne testiramo splošnega znanja, ampak v kakšnem času so se tekmovalci sposobni naučiti novih stvari," je razložil.

Tekmovalnih disciplin je 10. "V grobem so to imena in priimki, datumi, številke in binarne številke, karte in padske oziroma abstraktne slike, pri katerih je pomembno, da imate odlično domišljijo," je naštel. "Tekmovanje poleg tega, da vzpodbuja hitro pomnjenje, vzpodbuja tudi delovanje obeh možganskih hemisfer," je pojasnil.

Po količini zapomnjenih podatkov se slovenski tekmovalci uvrščajo v svetovni vrh, po kakovosti pa še ne. "Smo v 20 odstotkih najboljših tekmovalcev," je povedal Cokan. Do 2023 si želijo, da bi tudi Slovenci lahko dosegali najboljše rezultate.

T. H.