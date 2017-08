"Če stane kava 1,2 evra, dam evro in pol." Ste med tistimi, ki puščajo napitnino?

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Tudi vi znesek na računu zaokrožite navzgor in natakarju pustite napitnino? Foto: Reuters V ZDA so napitnine sistemsko urejene. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

14. avgust 2017 ob 08:23

Ljubljana - Radio Slovenija

Če se na Poljskem natakarju zahvalite, preden vam vrne razliko v računu, pomeni, da ste preostanek zneska dali kot napitnino. Če pa pustite napitnino na Japonskem, se lahko zgodi, da bo natakar pritekel za vami in vam vrnil denar, misleč, da ste ga pozabili.

Od večjega obiska turistov v Sloveniji precej pričakujejo tudi natakarji. Če so namreč gostje zadovoljni s postrežbo, lahko strežno osebje pričakuje napitnino. A pri tem je treba upoštevati tudi narodnost. Pri Američanih - ti so znani po tem, da imajo napitnine sistemsko urejene - je na primer verjetnost za to, da bodo pustili napitnino, večja. Kako darežljivi pa smo v naših lokalih, barih in restavracijah Slovenci, je raziskala Tina Lamovšek, novinarka Radia Slovenija.

"Če stane pijača 1,2 evra, pustim 30 centov"

Tako je v kratki anketi neka gostja dejala, da napitnino pusti, če je bila zadovoljna s postrežbo. Koliko? "Če recimo pijača stane 1,2 evra, pustim 30 centov," je dejala. "Vedno pustim, ker sem tudi sam gostinec po izobrazbi," je odgovoril drugi vprašani, tretja pa, da napitnin načeloma ne pušča, ker smo Slovenci "tako navajeni".

Napitnine imajo zagotovo tudi motivacijski vidik, saj spodbujajo zaposlene, da se bolj posvetijo gostu. O receptu, kako se prikupiti strankam, pa razmišljata dva natakarja: "Pri vsakem delu z ljudmi lahko s psihologijo vplivaš na to, da se prikupiš človeku in on tebi," je dejal prvi, njegova ženska kolegica pa pravi: "Stranke hitro opazijo, kdaj si res prijazen, kdaj pa si narejeno prijazen samo zato, da boš dobil napitnino. Pomembno je, da si nasmejan in da imaš vedno dovolj energije."

Bolje celoten znesek na koncu meseca kot vsak dan posebej

Še bolj motivira urejen sistem delitve napitnin med vse zaposlene in kot razloži samostojni raziskovalec na področju napitnin Andrej Raspor, na koncu meseca: pet evrov napitnine na dan, ki jih spravimo v denarnico, nima enakega učinka, kot če dobimo vse celomesečne napitnine v enem kosu. So pa tudi razlike v višini: ponekod dobijo nekaj 10 evrov, v zelo elitnih lokalih, ki stojijo na turistično bolj izpostavljenih lokacijah, pa lahko znesek znaša večkratnik mesečne plače.

Andrej Raspor predlaga razmislek o njihovi obdavčitvi in posledično tudi transparentnosti: "Delodajalec bi moral imeti jasen pregled, koliko napitnin se je nabralo, ker bi potem lahko realno govorili o tem, kakšne so plače v gostinstvu. Kar se pa tiče obdavčitve, je moje mnenje, da napitnine ne bi smele biti obdavčene po progresivni lestvici, ampak celularno, se pravi enkratno."

Davek na napitnino?

In kako na to področje gledajo v sindikatu gostinstva in turizma? Po mnenju Karmen Leban se ne strinjajo s tem, da bi bile napitnine obdavčene, dokler ni področje plač, nagrajevanja in napitnin celostno urejeno. Prizadevajo si, da bi to po vzoru avstrijskih kolegov umestili v svojo kolektivno pogodbo. Kot dodaja Andrej Raspor, pa seveda ne bi smele biti na tapeti napitnine samo v gostinstvu, ampak tudi tiste v raznih frizerskih in lepotilnih salonih ter na bencinskih črpalkah.

A. P. J., Tina Lamovšek, Radio Slovenija