"Če temnopolte igrajo temnopolti, bi slepe morali slepi!"

Alec Baldwin kritiziran zaradi vloge slepega pisatelja

6. julij 2017 ob 16:44,

zadnji poseg: 6. julij 2017 ob 17:09

Boston - MMC RTV SLO

Novi film Blind, v katerem Alec Baldwin igra slepega pisatelja, je bil deležen kritik, ker glavne vloge niso podelili kakšnemu slepemu igralcu.

Pri ameriški fundaciji družine Ruderman (The Ruderman Family Foundation), pri katerem se borijo za vključitev invalidov v družbo, so to, da je glavno vlogo v filmu Blind dobil Alec Baldwin, primerjali s časi, ko so temnopolte like na filmskem platnu upodabljali v črno pobarvani belci.

"Da beli igralci upodabljajo temnopolte like, je že nekaj časa nesprejemljivo. Zdi se nam, da bi moralo biti nesprejemljivo tudi takšno upodabljanje invalidnosti," so svoje mnenje izrazili v fundaciji družine Ruderman. Ob tem so dodali: "Alec Baldwin v filmu Blind je samo zadnji v vrsti primerov, ki kažejo, kako danes dojemamo invalidnost."

Fundacija Ruderman je lani izdala poročilo, ki je razkrilo veliko nesorazmerje med deležem invalidov v splošni populaciji in njihovim deležem med igralci. Izsledki raziskave so pokazali, da invalidi predstavljajo 20 odstotkov prebivalstva ZDA, 95 odstotkov invalidnih likov pa upodobijo sicer neinvalidni igralci.

Vse skupaj nekoliko spominja na dogodke izpred nekaj mesecev, ko je Samuel L. Jackson kritiziral vodje kastinga, ki za vloge v ameriških filmih na temo medrasnih odnosov najemajo temnopolte britanske igralce.

So kritike upravičene?

Zdi se, da se včasih pozablja, da je glavna naloga igralcev igranje. To, da so se sposobni preleviti v vloge, ki se zelo razlikujejo od njihovega zasebnega življenja in osebnosti, kaže predvsem na njihove odlike. Če igralec ohrani spoštovanje do lika, ki ga upodablja, je pomembna predvsem sporočilnost, ki jo nosi vloga.

Kljub kritikam bi se z zadnjo trditvijo najverjetneje strinjali tudi pri fundaciji družine Ruderman, saj so na isti dan zelo pohvalili delo Jamieja Foxxa, ki je leta 2004 prejel oskarja za upodobitev slepega glasbenika Raya Charlesa.

Film Blind v ameriške kinematografe prihaja 14. julija, z Baldwinom pa v njem igra tudi Demi Moore.

M. Z.