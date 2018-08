Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Uporabimo lahko tudi mlado čebulico. Foto: RTV SLO Dodaj v

Čebula s krompirjem in zelišči

Dobrih 20 minut pečemo v pečici

25. avgust 2018 ob 09:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 8 srednje velikih čebul, 6 srednje velikih krompirjev, 1 dl smetane, 10 dag parmezana, po 3 žlice nasekljanega drobnjaka in peteršilja, oljčno olje, sol.

Krompir olupimo, narežemo na kose in skuhamo. Čebule olupimo in jih dobrih pet minut kuhamo v osoljeni vodi.

Nato jim odrežemo liste in jih izdolbemo. Preostalo čebulo nasekljamo. Kuhan krompir odcedimo, pretlačimo in zmešamo s smetano, nasekljano čebulo, sirom, peteršiljem in drobnjakom. Solimo in z maso nadevamo izdolbene čebule.

Naložimo jih v naoljen pekač in pečemo dobrih 20 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.