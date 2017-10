"Čedno dekle" Julia Roberts je srečala abrahama

Ameriška igralka in producentka Julia Roberts, ena najbolje plačanih igralk, ki jo je revija People že petkrat, nazadnje letos, razglasila za najlepšo žensko na svetu, je pretekli konec tedna dopolnila 50 let.

Ko je bila otrok, je želela postati veterinarka, vendar se je po prvih igralskih uspehih brata in sestre odločila, da gre po njunih stopinjah. V 90. je bila ena izmed najbolje plačanih igralk na svetu, znana po vlogah v romantičnih komedijah, enega od vrhunec svoje kariere pa je doživela s filmom Erin Brokovich, za katerega je dobila oskarja za glavno žensko vlogo.

Novinarstvo zamenjala za igralstvo

Odraščala je z bratom Ericom in sestro Liso ter si zaradi ljubezni do živali želela postati veterinarka. To misel je opustila ter se vpisala na novinarstvo. Nato se je leta 1985 preselila v New York, kjer sta igralsko kariero že začela brat in sestra. Leta 1987 je že dobila vlogo v televizijski seriji, oči občinstva pa pritegnila leto pozneje v romantični komediji Mystic Pizza.

Da bo njena kariera uspešna, je leta 1989 nakazal prvi zlati globus za najboljšo stransko vlogo v komediji Jeklene magnolije, za katero je bila nominirana tudi za oskarja. V devetdesetih je zaslovela z vlogo prostitutke Vivian v filmu Čedno dekle, v kateri je zaigrala ob Richardu Geru in bila znova nagrajena z zlatim globusom za glavno vlogo v filmu, nominacijo za oskarja in nagrado BAFTE. Film je danes ena od kultnih hollywoodskuh produkcij.

Številne nagrade za vlogo Erin Brokovich

Ena od njenih velikih uspešnic je bila tudi Notting Hill, v katerem je leta 199 zaigrala s Hughom Grantom, s katerim je še utrdila svoje mesto kraljice romantičnih komedij. Med najuspešnejšimi pa je bil zagotovo nastop v biografski drami Erin Brockovich, saj je za glavno vlogo prejela oskarja, zlati globus, nagrado BAFTE in številne druge nagrade ter nominacije. S tem se je uvrstila tudi na prvo mesto med najbolj plačanimi igralkami, saj še nobena pred njo ni prejela honorarja v višini 20 milijonov dolarjev. Za Nasmeh Mona Lise je iztržila še 5 milijonov zelencev več.

Želi si igrati z Johnnyjem Deppom

Preizkusila se je tudi na Broadwayju, in sicer leta 2006 ob Bradleyju Cooperju in Paulu Ruddu v prvencu Three Days of Rain, vendar za igro ni prejela pozitivnih kritik. Ob snemanju romantične drame Jej, moli, ljubi jo je pritegnil hinduizem, tudi njeni otroci, ima dvojčka in sina, dobili imena po hindujskih bogovih. Igrala je s številnimi igralci, le z Johnnyjem Deppom še ni imela priložnosti, čeprav sta dolgoletna prijatelja.

Letos novembra prihaja na filmska platna njena drama Čudo, ki pripoveduje o fantu (Jacob Tremblay) s hudo deformacijo obraza, ki je zaradi številnih operacij začel obiskovati šolo šele pri desetih letih.

Poročena s snemalcem Dannyjem Moderjem

Nameravala se je poročiti z igralcem Kieferjem Sutherlandom, vendar je le tri dni pred poroko to odpovedala in odšla z zaročenčevim prijateljem, s katerim sta se pozneje razšla. Za kratek čas je našla srečo ob pevcu countryja Lylu Lovettu, vendar je zveza trajala le dve leti. Srečo je nato našla s snemalcem Dannyjem Moderjem, s katerim sta se poročila leta 2002, dve leti kasneje sta dobila dvojčka Haze in Phinnaeus, tri leta pozneje še Henry.

Zase pravi, da je zelo zaposlena mama, ki pogosto skrbno poskrbi za otroke in pozabi nase. Družina ji veliko pomeni, saj meni, da je to edino, kar je pomembno v življenju. Slava je samo poleten vetrič, ki pride in gre. Mediji veliko razpravljajo o njenem brezhibnem nasmehu, ki ga je celo zavarovala. Ko so jo povprašali za recept po belini njenih zob, pravi, da si zobe umiva z jedilno sodo tako kot njen dedek.

Robertsova sodeluje z Unicefom in drugimi dobrodelnimi organizacijami ter je že obiskala številne države po svetu, med drugim tudi Haiti in Indijo. Letos maja pa se je odpravila s cepivom v oddaljeno vasico v Keniji.

