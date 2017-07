Čeh na leto spije 186 l piva, Slovenec pa skoraj 100 l

V petek svetovni dan piva

30. julij 2017 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V petek bodo ljubitelji piva še bolj vneto nazdravljali, saj je to dan, posvečen prav njim. Pa tudi pivovarjem, hmeljarjem in lastnikom pivnic.

Svetovni dan piva so začeli praznovati v mestu Santa Cruz v Kaliforniji v ZDA. Od tam se je praznovanje v nekaj letih hitro razširilo po vsem svetu in vsako leto sodeluje pri praznovanju tega dne več držav.

Slovenija med zadnjimi po proizvodnji

Čeprav Slovenci popijejo v povprečju precej piva, pa Slovenija ne sodi med največje proizvajalke piva med državami članicami EU-ja, ampak je celo med zadnjimi na lestvici, pred Estonijo, Latvijo, Ciprom, Luksemburgom in Malto. Večji del proizvedenega piva se porabi doma; kar ostane, je prodanega v gostinskih lokalih, hotelih, restavracijah in trgovinah.

Slovenija je pri pivu predvsem izvozno usmerjena, saj več piva izvozi v druge države, kot ga od tam uvozi. Lani ga je izvozila za 35,8 milijona evrov, od tega za 25,9 milijona evrov v države članice EU-ja, in sicer največ v Italijo, Hrvaško in Združeno kraljestvo. Za 9,9 milijona evrov piva je izvozila v države nečlanice EU-ja; in sicer največ v Bosno in Hercegovino, v Srbijo, na Kosovo in Kitajsko.

Uvozila pa je za 32,1 milijona evrov piva, od tega za 31,6 milijona evrov iz držav članic EU-ja, za pol milijona evrov pa iz držav nečlanic EU-ja, največ iz Srbije.

Slovenija večja svetovna pridelovalka hmelja

S pivovarstvom je zelo povezano tudi hmeljarstvo, saj je hmelj poleg vode, slada in kvasovk ena osnovnih surovin v pivovarstvu. Slovenija se po letni pridelavi hmelja uvršča med večje svetovne pridelovalke hmelja, saj pridela približno od dva do tri odstotke celotnega svetovnega pridelka hmelja in prideluje več kot 17 različnih sort hmelja.

V Sloveniji so v letu 2016 po začasnih podatkih na 1.485 hektarjih površine pridelali 2.478 ton hmelja, kar je 20 odstotkov več kot v letu pred tem. Tudi pri pridelavi hmelja je Slovenija predvsem izvozno usmerjena, saj večino hmelja, ki ga pridelamo, izvozimo po svetu, le manjši delež pa ga prodamo pivovarjem in drugim na slovenskem trgu.