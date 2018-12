Čeprav imamo trenutno več kot 17.400 Ivanov in 434 Cankarjev, danes ne najdemo nobenega Ivana Cankarja

Mojster besede skozi prizmo aktualne statistike

6. december 2018 ob 14:08,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čeprav v Sloveniji prebiva več kot 17.400 Ivanov in 434 prebivalcev s priimkom Cankar, ni trenutno nikogar, ki bi bil z imenom in priimkom soimenjak Ivana Cankarja.

Ob Cankarjevem letu so na Statističnem uradu RS (Surs) zbrali nekaj statističnih podatkov, ki se tudi asociativno navezujejo na življenje in delo našega največjega pisatelja. Torej ne govorimo le o poimenovanjih, statistiki so se med drugim lotili tudi analize podatkov o kavi, ki jo nemara marsikaterega Slovenca spomni na Cankarjevo črtico.

Po podatkih z začetka leta 2018 je Ivan tretje najpogostejše moško ime med prebivalci Slovenije. Vseh prebivalcev z imenom Ivan je 17.406, stari pa so povprečno 63,4 leta.

Vse manj Ivanov na naših tleh

Do konca 50. let preteklega stoletja je bilo ime Ivan eno najbolj priljubljenih oziroma najpogostejših moških imen. V zadnjih 20 letih se je letno število novorojenčkov, ki so dobili ime Ivan, glede na prejšnja leta močno zmanjšalo: bilo jih je od 5 do 18. Od fantkov, ki so se rodili v 2017, jih je to ime dobilo 15.

Na začetku leta 2018 je v Sloveniji živelo 434 prebivalcev s priimkom Cankar, kar ta priimek uvršča na 773. mesto po pogostnosti. Največ jih prebiva v osrednjeslovenski regiji, v gorenjski statistični regiji pa je ta priimek najpogostejši.

Cankar v urbanistiki in geografiji

V Sloveniji imamo tri osnovne šole Ivana Cankarja, in sicer na Vrhniki, v Trbovljah in v Ljutomeru. Po Cankarju pa ni poimenovana nobena srednja šola. Nadalje je v Sloveniji 44 Cankarjevih ulic, 12 Cankarjevih cest, štirje Cankarjevi trgi, tri Cankarjeva nabrežja in po en Cankarjev drevored, Cankarjev vrh in ena Cankarjeva pot. Kar sedem naselij je, v katerih se eden izmed njihovih delov imenuje Na klancu. Največ, 107, prebivalcev živi Na klancu na Vrhniki.

Današnja vrednost "cankarjevskega" bankovca?

Cankar je bil upodobljen na bankovcu za slovenski tolar z vrednostjo 10.000 tolarjev. Revalorizirana vrednost zneska iz leta 1991, ko je slovenski tolar začel veljati, bi bila danes 505 evrov. Približno toliko je v letu 1991 znašala povprečna mesečna neto plača.

Brez kave pač ne gre ...

Na Sursu so postregli tudi s podatki o kavi. Prava kava je bila v Cankarjevih časih priboljšek, ki so si ga lahko privoščili le premožnejši. Danes je dostopna skoraj vsem. Prebivalec Slovenije kupi v trgovini povprečno malo več kot tri kilograme kave na leto.

Surs žal tudi o pljučnici

Ivan Cankar naj bi po nekaterih podatkih umrl zaradi pljučnice, star 42 let. Pljučnica je tudi danes nevarna bolezen, saj je v zadnjih desetih letih po podatkih Sursa v Sloveniji zaradi nje na leto umrlo približno 650 ljudi.

Ivana pošiljamo v boj za oskarja!

Omenimo še, da je Ivan tudi naslov že večkratno nagrajenega filma Janeza Burgerja, ki ga Slovenci pošiljamo v bitko za tujejezičnega oskarja v letu 2019. Kot je sporočila strokovna žirija, se je za ta film odločila, ker gre za nadvse dovršeno stvaritev.

P. G.