Češnjeva zloženka s skuto in drobljencem

Preprosta in hitro pripravljena sladica

27. junij 2018 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za dve češnjevi zloženki potrebujemo: 100 g graham piškotov, 50 g masla, 250 g pasirane skute, 150 g kremnega sira, 400 g češenj, 2 žlici sladkorja, 2 žlički limonine lupinice, sok polovice limone.

V blenderju zmešajte piškote in stopljeno maslo. Češnje razkoščičite in jih v ponvi pokuhajte skupaj z dvema žlicama sladkorja in limoninim sokom, kuhaj toliko časa, da se sirup malce zgosti. V posodi zmešajte pasirano skuto, kremni sir in limonino lupinico, če je preveč kislo lahko dodate še malce sladkorja.

Zloženko sestavite v kozarčku tako, da izmenično sestavljate plast piškotov, plast skute in plast češenj; zaključite s češnjami.

Sa. J., recept Saše Šketa (oddaja Dobro jutro)