"Čestitke, imate pridne otroke, zato vam damo popust"

Nagrada za lepo obnašanje

15. februar 2017 ob 13:03

Padova - MMC RTV SLO

Omizje, ki si je v restavraciji v Padovi privoščilo nedeljsko kosilo, je ob plačilu računa pričakalo lepo presenečenje: petodsototni popust za lepo vzgojene otroke.

Kot piše The Local, italijanski novičarski portal v angleščini, se je Antonio Ferrari, lastnik omenjene restavracije, odločil, da bo na ta način strankam pokazal, da "imajo pri njih radi otroke, a le, če se lepo obnašajo". Žal so takšni med njihovimi strankami v manjšini, dodaja, a se skupaj z zaposlenimi trudijo, da bi se tudi najmlajši gostje pri njih počutili dobrodošle, pa čeprav jim morajo zato skuhati tudi kako jed, ki je ni na jedilniku.

Njegova restavracija je pravzaprav enoteka, vinarna, zato nimajo posebnega otroškega jedilnika, a se ob nedeljah pač prilagodijo povpraševanju. Na omenjeni dan ga je navdušilo omizje šestih odraslih in petih otrok med štirimi in šestimi leti, ki jih je bilo po njegovih besedah pravi užitek streči, še posebej je Ferrarija osupnilo to, da so otroci po končani jedi v miru barvali pobarvanke, medtem ko so njihovi starši lahko uživali v žlahtni kapljici.

Popusti so prava redkost

Navdih za popust staršem lepo vzgojenih otrok je dobil med obiskom bara v Miamiju, kjer imajo podobno ureditev, hkrati pa se je želel na ta način izogniti neprijetnim pogovorom z nevzgojenimi otroki (in nevljudnimi starši, ki jim dovolijo tako rekoč vse - od plezanja po mizah z obutimi čevlji do igre v kopalnici in nadlegovanja drugih strank, je še potožil). Kot poudarja, popust ne bo nujno stalna praksa, hkrati pa ne izključuje možnosti, da bi ga ponudil še kdaj.

Zanimanje italijanskih medijev za dogodek se mu zdi malce pretirano, a ugiba, da zato, ker so tamkajšnje restavracije bolj kot po popustih znane po raznih prikritih pribitkih na ceno, denimo z zaračunavanjem pogrinjkov. Še posebej radi si privoščijo tujce, ki jih "oberejo" že za kavo, ki jo spijejo sede za mizo v kavarni, namesto da bi espresso zvrnili za šankom in zanj odšteli zgolj evro.

Nagrajevanje prijaznosti ni povsem nova ideja med gostilničarji: neka francoska kavarna je pred časom postala prava spletna senzacija, potem ko so začeli zaračunavati nižjo ceno za kavo tistim strankam, ki so naročilo pospremile z besedico "prosim".

