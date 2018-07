Čevelj iz filma Nazaj v prihodnost prodali za 100 tisoč dolarjev

Izkupiček bo šel v dobrodelne namene

3. julij 2018 ob 18:39

New York - MMC RTV SLO

Športni copat znamke Nike, ki ga je v filmu Nazaj v prihodnost 2 nosil igralec Michael J. Fox, so na eBayevi dražbi prodali za 92.100 dolarjev.

Leva superga, ki je bila narejena posebej za njegovo vlogo Martyja McFlya, se v filmu iz leta 1989 pojavi v skoku v prihodnost, kjer v futurističnem letu 2015 obstajajo superge z vezalkami.

Skoraj sto tisoč dolarjev, zasluženih s prodajo, bodo namenili Foxovi fundaciji za boj proti Parkinsonovi bolezni, ki jo je ustanovil leta 2000, potem ko je to diagnozo leta 1991 dobil tudi sam. V zadnjih letih je njegova fundacija postala največja na tem področju – do danes so v raziskave vložili več kot 650 milijonov dolarjev.

Športni copat, prvotno del zasebne kolekcije enega izmed zaposlenih, bo novi lastnik lahko zgolj osebno prevzel v Portlandu, saj je tako krhka, da kurirskega transporta ne bi preživela. A ne glede na slabo stanje je na eBayevi dražbi pred dejansko prodajo dobila več kot 220 ponudb.

Poleg ikoničnih vezalk na supergi najdemo tudi LED-lučke, penast podplat in svetleč logotip znamke. Leta 2011 so v dobrodelne namene – za podporo že omenjene fundacije – izdelali 1.500 parov superg, a te niso bile opremljene z originalnimi ikoničnimi vezalkami.

57-letni Fox se je v zadnjih letih sicer znova vrnil v igralske vode, in sicer kot Louis Canning v televizijski seriji The Good Wife (Dobra žena).

