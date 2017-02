Čez drn in strn v naslanjaču

Maybachov terenec

14. februar 2017 ob 08:08

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes je držal obljubo in ustvaril terenca z Maybachovo značko. Podaljšan model razreda G ima platneno streho, poganja ga bencinski V12 motor s 630 »konji«, izdelali pa jih bodo le 99.

Za terenca, ki si zasluži Maybachovo značko, so pri Mercedesu vzeli model razreda G, ga malce podaljšali, opremili z masažnimi sedeži ter ga z dodatkom platnene strehe v skladu s tradicijo poimenovali Landaulet.

Limuzinsko razkošje

Bistvo tega avtomobila je združitev izjemnih terenskih zmogljivosti s skoraj dekadentnim razkošjem. Prve mu zagotavljajo 45-centimetrska oddaljenost od tal, 22-palčna kolesa, obuta v pnevmatike z merami 325/55 R22, popolne zapore diferencialov ter reduktor. Za razkošno udobje v 5,35 metra dolgem avtomobilu, ki se ponaša s 3,42-metrsko medosno razdaljo pa med drugim v drugi vrsti skrbita sedeža iz mercedesa razreda S pullman, ki ponujata tudi masažo z vročimi kamni, zaslona za potnika, mizici, ki se pospravita v sredinsko konzolo ter ogrevana oziroma hlajena držala za pijačo. Tu je seveda še električno pomična platnena streha, ki se pospravi v 20 sekundah, upravljati pa jo je mogoče zgolj z zadnjih sedežev.

Pod sprednjim pokrovom se vrti AMG-jev šestlitrski bencinski V12 stroj, ki s pomočjo dveh turbopuhal razvije 463 kilovatov (630 KM) in 1.000 Nm navora. Pri Mercedesu zagotavljajo, da je to dovolj za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot šestih sekundah. V kolikor končna hitrost ne bi bila elektronsko omejena na 180 kilometrov na uro, pa bi se kazalec na merilniku lahko povzpel na 240.

Terenski landaulet bo nastajal v tovarni Magna Steyr v Gradcu, a izdelali jih bodo le 99. Koliko bo za ta ekstremno zmogljiv ter obenem ekstremno luksuzen stroj odšteti, ni še znano, predvidevamo pa, da ne manj kot pol milijona evrov.

Martin Macarol