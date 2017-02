Chance the Rapper zavrača milijone, ki mu jih ponujajo založbe

Ostaja neodvisen

19. februar 2017 ob 14:44

Chicago - MMC RTV SLO

23-letni raper, ki je na nedavni podelitvi glasbenih nagrad grammy gladko pometel z bolj znanima Drakom in Kanyejem Westom, je pred kratkim zavrnil 10 milijonov dolarjev, ki mu jih je ponudila založba, da bi prišel pod njihovo okrilje.

Glasbene založbe so se začele za mladega glasbenika zanimati, ko je osvojil naslov najboljšega novega umetnika, poleg tega pa je domov odnesel tudi grammyja za najboljši raperski album (Coloring Book) in najboljši raperski nastop (No Problem). The New York Post poroča, da si ga pod svoje okrilje želi dobiti več založb, pred zmagoslavjem na grammyjih so mu ponujali okoli pet milijonov, zdaj pa se ponudbe vrtijo okoli 10 milijonov.

23-letniku, s pravim imenom Chancelor Johnathan Bennett, je uspelo oboževalce prepričati brez pomoči založbe. Naklonjenost oboževalcev si je pridobil zgolj s pretakanjem albuma Coloring Book s spleta, tako pa naj bi ostalo še naprej, saj se Chance the Rapper noče pridružiti nobeni založbi.

Požvižga se na glasbene založbe

V nedavnem intervjuju za Vanity Fair je pojasnil, da se z veliko vloženega truda in trdim delom lahko izogne "tradicionalnim načinom, kako uspeti v glasbeni industriji". Čeprav je svojo glasbo na spletu ponudil zastonj, to ne pomeni, da pod palcem nima kar nekaj denarja, ki pa ga je namesto s prodajo albumov zaslužil, s koncerti in prodajo blaga, ki nosi njegovo ime.

Njegov menedžer, le tri leta starejši Patrick Corcoran, pojasnjuje, da se ima Chance za svoj uspeh zahvaliti tudi svoji dostopnosti in redni prisotnosti na družbenih medijih. "Ljudje danes veliko bolj razumejo umetnike kot včasih, vedo, kakšna so njihova prepričanja, kaj in kako počnejo stvari. Vse, kar glasbeniku preostane, je, da ustvarja dobro glasbo in upa, da ljudje njegovo ustvarjanje podprejo," je Corcoran pojasnil za Billboard.

Sa. J.