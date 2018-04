Charlize Theron: "Če se bo tako nadaljevalo, bom verjetno zapustila ZDA."

Zaskrbljena zaradi prihodnosti svojih otrok

14. april 2018 ob 14:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Charlize Theron zaradi naraščajočega rasizma, nasilja in vse pogostejših strelskih pohodov v ZDA razmišlja, da bi se preselila in otroke vzgajala v kakšni drugi državi.

"Velikokrat se zgodi, da pogledam svoje otroke in pomislim, če se bo tako nadaljevalo, bom verjetno morala zapustiti Ameriko," je za revijo Elle povedala v Los Angelesu živeča igralka južnoafriških korenin. "Zadnja stvar, ki si jo želim za svoja otroka je, da bi se počutila ogroženo," je pojasnila.

42-letna igralka je namreč mama dvema posvojenima otrokoma – 6-letnemu dečku Jacksonu in 2-letni deklici August. "Bila sem vzgojena v Južni Afriki v času apartheida, zaradi česar danes veliko pozornosti namenim enakosti in človekovim pravicam. Seveda tudi zato, ker imam dva temnopolta otroka, vendar sem se za enakost zavzemala tudi pred tem," je dejala.

"Sploh ne vem, kaj naj povem o zadnjem letu pod novo ameriško administracijo. Rasizem je veliko bolj živ in močan, kot smo mislili ... So kraji v ZDA, kamor se, četudi bi tam dobila ponudbo za delo, ne bi preselila. S svojimi otroki določenih predelov Amerike ne bi niti obiskala in to je zelo problematično."

Charlize je nadaljevala: "Želim, da se zavedata, kdo sta, in želim, da sta zelo ponosna na to. Ob tem bosta morala spoznati, da je to okolje zame drugačno kot zanju in da je to zelo nepravično. Če bom to lahko na kakršenkoli način spremenila, bom to tudi storila."

Vendar pa z oskarjem nagrajene igralke ne skrbi zgolj rasizem. Prejšnji mesec je spregovorila tudi o strelskih pohodih in uporabi orožja v ZDA in izrazila mnenje, da oborožitev učiteljev ne bo prineslo željenih učinkov. "Zaradi orožja sem izgubila svojega očeta," je dejala. "Preprosto ne razumem, kako lahko ljudje trdijo, da bo probleme rešilo še več orožja. To je zame nezaslišano."

M. Z.