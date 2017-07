Charlize Theron: "Krasen" nočni zmenek ob polni luni

Naj se ugibanja o skrivnostnem moškem začnejo

20. julij 2017 ob 11:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Charlize Theron, ki je pred dvema letoma razdrla zaroko s Seanom Pennom, spet hodi na zmenke: pred kratkim je preživela romantično noč z "zelo kul tipom".

Skoraj 42-letna igralka, ki trenutno promovira svoj novi film, akcijski vohunski triler Atomska blondinka, se je o zmenku razgovorila med gostovanjem v radijski pogovorni oddaji Howarda Sterna. Oskarjevka sicer ni razkrila, kdo je bil ta moški, a Sternovega ugibanja, ali gre za koga slavnega, ni zatrla z odločnim "ne".

"Pred kakim mesecem sem šla na zmenek. Moram ti povedati, da je bilo krasno. Ta moški je name naredil velik vtis. Šla sva na 15-kilometrski pohod sredi noči. Polna luna je bila. A bila sem navdušena, zabavno je bilo," je pripovedovala Charlize, ki jo je skrivnostnež očitno čisto očaral. Ni pa želela povedati, kjer sta se spoznala, saj je bil po njenih besedah del čara zmenka tudi v tem, da sta bila čisto sama, daleč od oči javnosti.

Kot omenjeno v uvodu, se je južnoafriška lepotica, ki že leta živi v Hollywoodu, junija 2015 po letu in pol razšla s Seanom Pennom, takrat še dokaj sveže ločenim od Robin Wright, nazadnje pa so o njenem romantičnem življenju ugibali, ko so jo na pomolu v Santa Monici opazili z manekenom Gabrielom Aubryjem, nekdanjim partnerjem Halle Berry. Najstarjši sin Theronove, šestletni Jackson, namreč hodi v isto šolo kot devetletna Nahla, Aubryjeva hči, ki jo ima z Berryjevo.

Charlize Theron je bila dolga leta v razmerju z irskim igralcem Stuartom Townsendom, kmalu po njunem razhodu se je odločila za posvojitev dveh otrok: najprej Jacksona leta 2012 in tri leta kasneje še deklice August.

A. K.