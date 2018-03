Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Marihuana ji pomaga pri težavah s spanjem. Foto: Reuters Priznala je, da je pred leti marihuano precej tudi kadila, dokler se ji ni zdelo, da postaja nevarna za njeno zdravje. Foto: Reuters Sorodne novice Charlize Theron: "Krasen" nočni zmenek ob polni luni Dodaj v

Charlize Theron: Marihuano mi kupuje mama

Z marihuano proti nespečnosti

10. marec 2018 ob 08:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

42-letna oskarjevka Charlize Theron je v intervjuju razkrila, da tako ona kot mati Gerda za boj z nespečnostjo uporabljata marihuano, in ob tem dodala, da jo kupuje kar mati.

"Samo enkrat živimo, zato večkrat rada poskušam nove stvari," je pojasnila v intervjuju z Jimmyjem Kimmelom. "Tako jaz kot mama zelo slabo spiva in jemljeva zdravila, ki nama pri tem pomagajo." Dodala je, da ji je potem mati predlagala, da bi lahko poskusili še kaj drugega, in ob tem nikakor ni pričakovala, da bo ravno Gerda tista, ki bo alternativno zdravilo dobavljala.

"Pričakovala sem, da bom jaz morala biti odgovorna za to. A potem se je prejšnji teden pojavila na mojem pragu, oblečena v teniška oblačila, in mi prinesla majhno škatlo, ki jo je zgolj pustila na kuhinjski mizi. Dejala je, da so sicer borovničevi, a če si želim hitrejšega učinka, naj vzamem tiste z okusom mete."

Igralka je bila sprva prepričana, da je mati marihuano dobila od katere izmed mlajših deklet, s katerimi igra tenis, a šele na premieri filma Gringo v Los Angelesu, je izvedela, da se je v trgovino odpravila sama. Na vprašanje, kako spi zdaj, pa je odgovorila, da se je vse uredilo.

Med intervjujem je priznala tudi, da je bila pred leti velika ljubiteljica kajenja marihuane. "Osem let sem zelo redno kadila. Potem pa enkrat osem ur nisem mogla govoriti in sem samo stala pred hladilnikom. Takrat ni bilo več zabavno in sem ugotovila, da je čas, da neham." Dodala je, da se zdaj drži samo tovrstnih piškotov, kajenja pa se še vedno izogiba.

P. B.