Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Chelsea Clinton s svojo mamo Hillary, ki je na zadnjih volitvah izgubila proti Donaldu Trumpu. Foto: Reuters Najava knjige prihaja mesec dni po aferi, ko je vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell demokratski senatorki Elizabeth Warren med govorom prekinil in ji odvzel besedo, vendar je vztrajala še naprej. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chelsea Clinton bo bojni krik žensk prelila v knjigo za otroke

"Vsemu navkljub je vztrajala"

18. marec 2017 ob 10:50

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Pod peresom Chelesa Clinton bo nastala nova knjiga za mladino. Toda naslov in tema bosta vzeta iz trenutnega ameriškega vsakdanjika, ki ga je močno zaznamovala zaznamovala izvolitev Donalda Trumpa.

Knjiga z naslovom She Persisted bo vključevala 13 zgodb ameriških žensk, ki so morale premagati marsikatero težavo, da bi lahko pomembno prispevale k družbi, je hčerka poraženke na volitvah Hillary Clinton in nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona pojasnila na Twitterju.

Najava knjige prihaja mesec dni po aferi, ko je vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell demokratsko senatorko Elizabeth Warren med govorom prekinil in ji odvzel besedo. Pozneje se je pritožil: "Nevertheless, she persisted," kar je pomenilo "a vsemu navkljub je vztrajala".

Te njegove besede so nemudoma postale bojni krik žensk, preplavile so družbena omrežja ter se pojavile na tatujih in natisnjene na majicah.

Spodbuda mladim

"To knjigo pišem za vsakogar, ki je kdaj želel spregovoriti, pa je bil utišan. Za vsakogar, ki se je kdaj počutil manjvrednega," je Chelsea dejala v izjavi. "S to knjigo želim poslati sporočilo mladim bralcem v ZDA in po svetu, da je vztrajanje moč," je pojasnila.

Knjiga bo med drugim vključevala zgodbe borke proti suženjstvu Harriet Tubman, vrhovne sodnice Sonie Sotomayor in medijske kraljice Oprah Winfrey. Izdala jo bo založba Penguin Random House, izšla pa bo 30. maja.

37-letna Clitntonova, mati dveh otrok, je sicer v preteklosti že poskrbela za prodajno uspešnico New York Timesa, ko je na police poslala knjigo It's Your World: Get Informed, Get Inspired & Get Going, s katero je želela najstnike spodbuditi k proaktivnemu razmišljanju in delovanju.

T. H.