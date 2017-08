Chelsea Manning v rdečih kopalkah na naslovnici revije Vogue

"Človek ne more na zakonit način opozoriti na napake vlade"

11. avgust 2017 ob 17:34

New York - MMC RTV SLO, STA

Žvižgačica Chelsea Manning, ki je bila po sedmih letih maja izpuščena iz zapora, bo krasila septembrsko izdajo modne revije Vogue. Manningova je v rdečih enodelnih kopalkah na plaži pozirala slavni fotografinji Annie Leibovitz.

Slavna ameriška žvižgačica, ki ji je bilo pred spremembo spola ime Bradley, je fotografijo, na kateri se smehlja, z rokami pa si sega po kratkih laseh, objavila na svojem profilu na Twitterju, pod njo pa pripisala: "Tako je očitno videti svoboda." Septembrska izdaja revije Vogue izide ravno pred newyorškim tednom mode in velja za najbolj pomembno in obširno izdajo, ki jo vsako leto nestrpno pričakujejo oboževalci mode, lepote in revije. Hkrati bo ta priljubljena revija prav septembra praznovala 125. obletnico izdajanja.

Namesto 35 v zaporu preživela tri leta

Manningova je delala kot obveščevalec v Iraku, ko je leta 2007 kopirala približno 700.000 zaupnih depeš State Departmenta in Pentagona z vojaških računalnikov in jih predala spletni strani Wikileaks v objavo. Zaradi tega je bila leta 2013 obsojena na 35 let zapora. Kmalu zatem je sporočila, da si je ime spremenila v Chelsea in po uspešni tožbi septembra leta 2014 v zaporu začela hormonsko terapijo.

V zaporu je zaradi brezizhodnega položaja ob dolgoletni zaporni kazni in življenja v napačnem telesu dvakrat poskušala storiti samomor, a jo je življenja za zapahi odrešil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je tik pred koncem mandata ocenil, da ni storila ničesar hujšega, zato jo je pomilostil. Od takrat živi v New Yorku in se občasno pojavlja na javnih dogodkih. Pred dnevi je tako v New Yorku odprla razstavo z naslovom A Becoming Resemblance (Privlačna/nastajajoča podobnost). Manningova je namreč umetnici Heather Dewey-Hagborg iz zapora pošiljala DNK-vzorce v obliki las in vzorcev sline, na podlagi katerih je nato natisnila 3D-portrete.

V pogovoru za Vogue je 29-letna Manningova dejala, da je sprejela odgovornost za izdajo zaupnih dokumentov: "Ko nekdo vidi, da vlada nekatere stvari dela narobe - pa naj gre za nezakonita, nemoralna ali neetična vprašanja, ne obstaja nobeno sredstvo, preko katerega bi človek na to opozoril. Vsi mi govorijo, zakaj nisem na nepravilnosti opozorila na zakonit način. A zakoniti načini ne obstajajo, ne delujejo."

Hari, Andreja, Valentina ...

Manningova sicer ni prva transseksualka, ki se je pojavila na straneh revije Vogue, saj je uredništvo omenjene revije že pred njo prostor dalo tudi ameriški igralki in manekenki Hari Nef in avstralski manekenki Andreji Pejić. Francoska različica Vogua pa je v začetku leta dvignila veliko prahu, ko je kot model za naslovnico izbrala brazilsko transseksualno manekenko Valentino Sampaio, piše Guardian.

A. P. J.