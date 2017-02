Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nekdanja članica zasedbe Girls Aloud je dosegla tudi nekaj solističnih uspehov na lestvicah, zadnja leta pa se ob vlogi žirantke preživlja predvsem z nastopanjem v modnih in lepotnih kampanjah. Foto: EPA Sorodne novice Cheryl Cole znova dahnila usodni "da", tokrat francoskemu gostincu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cheryl "končno" pokazala trebušček, rok ima kmalu

Britanski tabloidi dobili, kar so napeto čakali

23. februar 2017 ob 15:01

London - MMC RTV SLO

33-letna britanska poppevka in manekenka Cheryl je s fotografijo potrdila, da z deset let mlajšim Liamom Paynom iz One Direction pričakujeta naraščaj.

Po več mesecih ugibanja britanskih tabloidov o njeni nosečnosti na eni in popolnem molku bodočih staršev na drugi strani je žirantka iz šova X-Factor UK nastopila na skupinskem fotografiranju za dobrodelni sklad princa Charlesa pod sponzorstvom L'Oreala, saj je ambasadorka omenjenega kozmetičnega velikana.

Na sliki, ki vključuje več slavnih obrazov, tudi Helen Mirren, Cheryl stoji bolj v ozadju, je pa kljub temu dobro viden njen zajeten nosečniški trebušček. Menda naj bi jo od predvidenega datuma poroda ločilo le še nekaj tednov.

Na predvečer dne, ko so na Otoku kočno dočakali nekakšno potrditev nosečnosti od Cheryl same, je njen izbranec Liam nastopil na Britih, kjer so s kolegi iz One Direction dobili nagrado za najboljši britanski video.

Cheryl, prej znana kot Cheryl Cole - ta priimek je prevzela po prvem možu, nogometašu Ashleyju Colu, zdaj pa se piše Fernandez-Versini, po drugem možu, od katerega še ni uradno ločena -, in 23-letni Liam sta zvezo začela pred približno letom, spoznala pa sta se že 2010 na snemanju njenega šova, kamor je on prišel na avdicijo, preden je postal član ene najpriljubljenejših deških zasedb vseh časov.

As Cheryl reveals baby bump, the other inspirational faces behind new campaignhttps://t.co/AVHHdYyXn0 pic.twitter.com/RXnvRuzJiS — Daily Mirror (@DailyMirror) February 23, 2017

