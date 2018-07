Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Zvezdnika sta se razšla po dveh letih skupnega življenja. Foto: Reuters Sorodne novice Tudi v tretje se za Cheryl ni izšlo. Z Liamom sta se razšla. Dodaj v

Cheryl: Moja mati nikakor ni kriva za najino ločitev

Mnogi za razhod krivili Joan Callaghan

3. julij 2018 ob 15:18

London - MMC RTV SLO

En dan po tem, ko sta nekdanja članica Girls Aloud Cheryl Cole in nekdanji član One Direction Liam Payne sporočila, da se ločujeta, je pevka na družbenih omrežjih delila sporočilo, da naj javnost neha obtoževati njeno mati.

Mnogi so namreč poročali, da je za konec njune ljubezni kriva njena mati Joan Callaghan, saj naj bi med zvezdnikoma povzročila razkol in posledično ločitev.

Cheryl se je na obtožbe odzvala v sporočilu, ki ga je delila s 6,4 milijona sledilcev na družbenem omrežju Twitter. "Sovražim se odzivati na tovrstna sporočila, sploh v težkih časih. A ne morem sedeti tukaj in poslušati tako grdih in lažnih obtožb glede moje mame."

Dodala je, da ne razume, zakaj mnogi v zgodbe o njej vpletajo Joan. "Lahko vam zagotovim, da z ločitvijo ni imela nič. Sem odrasla ženska, ki se lahko spoprime z lastnim življenjem. Ona pa je čudovita ženska, ki si zagotovo ne zasluži obtožb v nečem, kar sploh ni kakor koli povezano z njo."

Zvezdnika sta sicer v nedeljo sporočila, da se po dveh letih skupnega življenja razhajata. Zapisala sta, da sta žalostna in da sta odločitev zelo težko sprejela. "Še vedno gojiva veliko ljubezni drug do drugega in do družine," sta zapisala.

Skupaj imata sina Beara, ki se je rodil marca lani. Cheryl je zato poudarila v tvitu: "Bear nama pomeni ves svet in prosiva, da spoštujete njegovo zasebnost, ko midva iščeva pot iz vsega tega skupaj."

To je bil za 35-letno Cheryl že tretji zakon, predtem je bila poročena z Ashleyjem Colom, nato pa s francoskim gostincem Jeanom-Bernardom Fernandezom - Versinijem.

P. B.