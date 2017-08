Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Chloe Bennet je zaslovela z vlogo Daisy Johnson (oz. Skye) v Marvelovi seriji Agenti SHIELD-a. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chloe Bennet nad "rasistični Hollywood": Ko sem spremenila priimek, sem takoj dobila vlogo

Mlada igralka je po očetu KItajka, po materi Američanka

31. avgust 2017 ob 15:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Agenti SHIELD-a Chloe Bennet je prvič naravnost povedala, da si je priimek Wang spremenila, da bi se prebila v Hollywood, obenem pa tovarno sanj obtožila rasizma.

Igralka, ki je zaslovela v še eni seriji iz Marvelovega vesolja, je na Instagramu najprej izrazila podporo angleškemu igralcu Edu Skreinu, ki se je zaradi poskusa "beljenja" japonskega lika v Hellboyu odločil vlogi odpovedati z željo, da bo "lahko podeljena primerno". "To je pravi moški. Hvala, @edskrein, ker si se uprl hollywoodski neobčutljivosti in neprimernemu vedenju, ko gre za azijskoameriško skupnost," je zapisala mlada igralka, se mu zahvalila za pogum in izrazila upanje, da bo Skreinova poteza navdihnila še koga drugega.

Ko je Bennetovo sledilec pobaral, zakaj si je pa sama spremenila priimek, mu je priznala: "Hollywood je rasističen in zato mi niso želeli dati vloge, ker je moj priimek pri njih povzročal nelagodje."

25-letna igralka, katere oče je kitajski investicijskih bankir Bennet Wang, mama pa Američanka, pa ob tem poudarja: "A sprememba mojega priimka še ne spremeni dejstva, da je moja KRI pol kitajska, da sem živela na Kitajskem, da govorim mandarinščino, da sem bila vzgajana v obeh kultura, ameriški in kitajski. Pomeni samo, da moram plačati najemnino." Pri tem je sledilcu zagotovila še: "Trudim se po svojih najboljših močeh, po kanalih, ki so mi na razpolago, da ne bo nikoli nikomur več treba spremeniti imena samo zato, da bi lahko delal."

Bennetova, ki je v svet zabave vstopila že pri 15. letih v Šanghaju, kjer je skušala uspeti kot pevka, nato pa se preselila nazaj v Los Angeles v želji, da uspe tudi v filmskem oz. televizijskem svetu. A, kot je priznala že pred leti, ji ni uspelo dobiti nobene vloge, dokler ni začela uporabljati očetovega imena namesto priimka: "Na prvi avdiciji, ki sem se je udeležila po spremembi priimka, mi je uspelo in sem dobila vlogo." "Mislim, da to zelo dobro prikaže, kako Hollywood deluje," je lani dejala v pogovoru za Daily Beast.

T. K. B.